Провідна пʼятниця: що не можна робити у цей день
24 квітня за новоюліанським церковним календарем віряни вшановують Молченську ікону Божої Матері — одну з особливо шанованих святинь, до якої звертаються з молитвами про захист, зцілення та допомогу. Також цього дня припадає п’ятий день Провідного тижня, коли традиційно згадують померлих рідних і моляться за упокій їхніх душ.
Ця дата поєднує церковні традиції та народні звичаї, пов’язані з пам’яттю предків, вірою та надією на Боже заступництво. Про це пише Уніан.
Яке церковне свято 24 квітня
Сьогодні православні віряни вшановують Молченську ікону Божої Матері — головну святиню Молченського жіночого монастиря в Путивлі та одну з найшанованіших ікон Північно-Східної України. За старим стилем її пам’ять припадає на 7 травня.
За переказами, образ був явлений у 1405 році на болотистій місцевості Молче, де переховувалися ченці Києво-Печерської лаври. Місцевий бортник побачив сяйво і знайшов ікону, а також почув голос із закликом звести на тому місці храм. Після молебню деякі люди, за свідченнями, отримали зцілення. Спочатку там звели каплицю, згодом церкву, а пізніше — монастир.
Згодом обитель зазнала руйнувань, а оригінал ікони було втрачено під час пожежі. Проте зберігся її список XVIII століття, який також вважають чудотворним. У ХХ столітті святиню вважали зниклою, однак пізніше її знову знайшли та повернули до відродженого монастиря.
Нині ікона перебуває в храмі Різдва Пресвятої Богородиці.
Кого ще вшановують цього дня
24 квітня також вшановують:
- мученика Саву Стратилата та 70 воїнів;
- преподобного Саву Києво-Печерського;
- преподобного Олексія, затворника Києво-Печерського;
- мучеників Пасікрата і Валентина;
- мучеників Євсевія, Неона та інших;
- преподобного Фому Юродивого;
- Єлизавету Чудотворницю.
Провідна п’ятниця: традиції дня
П’ятий день Провідного тижня називають Фоминою або Провідною п’ятницею. У цей час заведено:
- молитися за померлих;
- відвідувати кладовища;
- прибирати могили;
- подавати милостиню;
- замовляти молитви за упокій.
У народі вірили, що після Великодня цього дня душі померлих остаточно повертаються у свій світ.
Читайте також: Не кричіть на дітей та відкладіть роботу: що не можна робити на Радоницю 21 квітня
Що можна робити 24 квітня
Цього дня віряни моляться за здоров’я, захист від хвороб, добрий урожай і сімейний добробут. Святого Саву Стратилата також вважають покровителем воїнів.
У народній традиції день називали ще Овсієм і пов’язували з остаточним приходом тепла та початком активних польових робіт. Господині готували страви з вівса — кашу, млинці, випічку — на достаток і врожай.
Що не рекомендується робити
За народними віруваннями цього дня не варто:
- сваритися та лихословити;
- заздрити й жадібничати;
- переїдати та зловживати алкоголем;
- починати важливі нові справи;
- позичати гроші або перераховувати великі суми;
- відмовляти в допомозі нужденним;
- сумувати, плакати та піддаватися тузі;
- поширювати плітки та конфліктувати з близькими.
Також вважалося небажаним ходити в гості чи приймати непроханих гостей.
Народні прикмети на 24 квітня
За погодою цього дня наші предки визначали, яким буде літо та врожай:
- теплий день — червень буде прохолодним;
- багато комарів — до щедрого врожаю вівса;
- дощ — до гарного врожаю жита;
- зацвіла черемха — очікуються похолодання;
- з’явилися сморчки — рік буде врожайним.
Також казали, що після Овсія ще можливі нічні заморозки.
Нагадаємо, ми вже писали, що не можна робити на кладовищі.
