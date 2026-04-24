Провідна пʼятниця: що не можна робити у цей день

24 квітня за новоюліанським церковним календарем віряни вшановують Молченську ікону Божої Матері — одну з особливо шанованих святинь, до якої звертаються з молитвами про захист, зцілення та допомогу. Також цього дня припадає п’ятий день Провідного тижня, коли традиційно згадують померлих рідних і моляться за упокій їхніх душ.

Ця дата поєднує церковні традиції та народні звичаї, пов'язані з пам'яттю предків, вірою та надією на Боже заступництво.

Яке церковне свято 24 квітня

Сьогодні православні віряни вшановують Молченську ікону Божої Матері — головну святиню Молченського жіночого монастиря в Путивлі та одну з найшанованіших ікон Північно-Східної України. За старим стилем її пам’ять припадає на 7 травня.

За переказами, образ був явлений у 1405 році на болотистій місцевості Молче, де переховувалися ченці Києво-Печерської лаври. Місцевий бортник побачив сяйво і знайшов ікону, а також почув голос із закликом звести на тому місці храм. Після молебню деякі люди, за свідченнями, отримали зцілення. Спочатку там звели каплицю, згодом церкву, а пізніше — монастир.

Згодом обитель зазнала руйнувань, а оригінал ікони було втрачено під час пожежі. Проте зберігся її список XVIII століття, який також вважають чудотворним. У ХХ столітті святиню вважали зниклою, однак пізніше її знову знайшли та повернули до відродженого монастиря.

Нині ікона перебуває в храмі Різдва Пресвятої Богородиці.

Кого ще вшановують цього дня

24 квітня також вшановують:

мученика Саву Стратилата та 70 воїнів;

преподобного Саву Києво-Печерського;

преподобного Олексія, затворника Києво-Печерського;

мучеників Пасікрата і Валентина;

мучеників Євсевія, Неона та інших;

преподобного Фому Юродивого;

Єлизавету Чудотворницю.

Провідна п’ятниця: традиції дня

П’ятий день Провідного тижня називають Фоминою або Провідною п’ятницею. У цей час заведено:

молитися за померлих;

відвідувати кладовища;

прибирати могили;

подавати милостиню;

замовляти молитви за упокій.

У народі вірили, що після Великодня цього дня душі померлих остаточно повертаються у свій світ.

Що можна робити 24 квітня

Цього дня віряни моляться за здоров’я, захист від хвороб, добрий урожай і сімейний добробут. Святого Саву Стратилата також вважають покровителем воїнів.

У народній традиції день називали ще Овсієм і пов’язували з остаточним приходом тепла та початком активних польових робіт. Господині готували страви з вівса — кашу, млинці, випічку — на достаток і врожай.

Що не рекомендується робити

За народними віруваннями цього дня не варто:

сваритися та лихословити;

заздрити й жадібничати;

переїдати та зловживати алкоголем;

починати важливі нові справи;

позичати гроші або перераховувати великі суми;

відмовляти в допомозі нужденним;

сумувати, плакати та піддаватися тузі;

поширювати плітки та конфліктувати з близькими.

Також вважалося небажаним ходити в гості чи приймати непроханих гостей.

Народні прикмети на 24 квітня

За погодою цього дня наші предки визначали, яким буде літо та врожай:

теплий день — червень буде прохолодним;

багато комарів — до щедрого врожаю вівса;

дощ — до гарного врожаю жита;

зацвіла черемха — очікуються похолодання;

з’явилися сморчки — рік буде врожайним.

Також казали, що після Овсія ще можливі нічні заморозки.

