В Україні впали ціни на популярний продукт: скільки коштує

Після Великодня в Україні традиційно почали дешевшати яйця. Станом на 22 квітня мінімальна ціна за штуку стартує від 5,78 грн, тобто 57,8 грн за десяток. Водночас здешевлення виявилося менш відчутним, ніж у попередні роки, що стало нетиповою ситуацією для споживчого ринку.

Про це свідчать дані моніторингу OBOZ.UA. Експерти припускають, що стримане зниження цін може бути пов’язане із ситуацією на паливному ринку, а також зростанням вартості бензину й дизеля.

За інформацією "Мінфіну", середня ціна упаковки брендових яєць категорії С1 сягає 87,23 грн за десяток. Водночас у деяких мережах можна знайти дешевші варіанти без урахування акцій та знижок:

"Сільпо" — 65,91 грн;

Varus — 66,50 грн;

Auchan — 73,90 грн;

Novus — 79,29 грн;

Metro — 79,50 грн;

"Фора" — 79,50 грн;

АТБ — 79,90 грн;

"МегаМаркет" — 85 грн.

Читайте також: В Україні різко подешевшала капуста: скільки зараз просять за кілограм

Ще один спосіб заощадити — купувати яйця поштучно без брендової упаковки. У великих торговельних мережах ціни такі:

АТБ — 5,78 грн/шт.;

"Фора" — 5,79 грн/шт.;

Varus — 6,29 грн/шт.;

Auchan — 5,90 грн/шт.;

"МегаМаркет" — 8 грн/шт.

Таким чином, різниця між найдешевшим десятком фасованих яєць та поштучною покупкою може сягати понад 8 гривень.

Фахівці зазначають, що навіть після свят ціни залишаються досить високими. Серед головних причин називають проблеми з пальним, подорожчання електроенергії та зростання виробничих витрат, що позначилося не лише на яйцях, а й на вартості інших продуктів харчування.

Нагадаємо, в Україні подешевшав популярний овоч.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!