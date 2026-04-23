В Украине упали цены на популярный продукт: сколько стоит

После Пасхи в Украине традиционно стали дешеветь яйца. По состоянию на 22 апреля минимальная цена за штуку стартует от 5,78 грн., то есть 57,8 грн. за десяток. В то же время, удешевление оказалось менее ощутимым, чем в предыдущие годы, что стало нетипичной ситуацией для потребительского рынка.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга OBOZ.UA. Эксперты предполагают, что сдержанное понижение цен может быть связано с ситуацией на топливном рынке, а также ростом стоимости бензина и дизеля.

По информации Минфина, средняя цена упаковки брендовых яиц категории С1 достигает 87,23 грн за десяток. В некоторых сетях можно найти более дешевые варианты без учета акций и скидок:

"Сильпо" - 65,91 грн;

Varus - 66,50 грн;

Auchan - 73,90 грн;

Novus - 79,29 грн;

Metro - 79,50 грн;

"Фора" - 79,50 грн;

АТБ - 79,90 грн;

"МегаМаркет" - 85 грн.

Еще один способ сэкономить – покупать яйца поштучно без брендовой упаковки. В крупных торговых сетях цены следующие:

АТБ - 5,78 грн/шт.;

"Фора" - 5,79 грн/шт.;

Varus - 6,29 грн/шт.;

Auchan - 5,90 грн/шт.;

"МегаМаркет" - 8 грн/шт.

Таким образом, разница между самым дешевым десятком фасованных яиц и поштучной покупкой может достигать более 8 гривен.

Специалисты отмечают, что даже после праздников цены остаются достаточно высокими. Среди главных причин называют проблемы с горючим, удорожание электроэнергии и рост производственных затрат, что сказалось не только на яйцах, но и на стоимости других продуктов питания.

