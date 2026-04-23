Дрони атакували Нижньогородську та Самарську області рф: пошкоджено НПС та нафтохімічний комбінат (фото, відео)

У ніч на 23 квітня внаслідок атак безпілотників у Росії спалахнули пожежі на нафтоперекачувальній станції "Горький" у Нижньогородській області та на нафтохімічному підприємстві в Самарській області. Під ранок мешканці міста Кстово повідомляли про вибухи та займання.

Про це повідомляють російський Telegram-канал Astra, губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев та пропагандистське агентство РИА Новости в Telegram.

За даними Astra, після атаки загорілася нафтоперекачувальна станція "Горький", розташована в селі Мешиха Кстовського району Нижньогородської області.

Зазначається, що цей об’єкт є одним із найбільших вузлів у структурі АТ "Транснефть-Верхня Волга" та входить до системи магістральних нафтопроводів компанії.

Про атаку також повідомив губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев.

За його словами, безпілотники атакували промислові підприємства в Новокуйбишевську. Попередньо повідомлялося про постраждалих.

Крім того, у Самарі та Новокуйбишевську заняття для першої зміни у школах перенесли на пізніший час. За інформацією Astra, під ударом опинився Новокуйбишевський нафтохімічний комбінат, де виникла масштабна пожежа.

Підприємство є одним із найбільших виробників продукції газопереробки, нафтохімії та органічного синтезу в Росії та Східній Європі. Там виготовляють скраплені вуглеводні, бензол, фенол, ацетон, олефіни та іншу хімічну продукцію. Також на заводі працюють унікальні для РФ виробництва пара-трет-бутилфенолу та синтетичного етанолу.

Російське Міноборони заявило, що вночі сили ППО нібито збили 154 безпілотники над низкою регіонів РФ, зокрема Астраханською, Бєлгородською, Брянською, Волгоградською, Воронезькою, Курською, Нижньогородською, Ростовською та Самарською областями.

Також повідомлялося про нібито перехоплення дронів над тимчасово окупованим Кримом, а також над Азовським і Чорним морями.

