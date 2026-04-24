Ведущая пятница: что нельзя делать в этот день
24 апреля по новому лианскому церковному календарю верующие чествуют Молченскую икону Божией Матери — одну из особо почитаемых святынь, к которой обращаются с молитвами о защите, исцелении и помощи. Также в этот день приходится пятый день Ведущей недели, когда традиционно вспоминают умерших родных и молятся об упокоении их душ.
Эта дата объединяет церковные традиции и народные обычаи, связанные с памятью предков, верой и надеждой на покровительство Бога. Об этом пишет Униан.
Какой церковный праздник 24 апреля
Сегодня православные верующие чествуют Молченскую икону Божией Матери — главную святыню Молченского женского монастыря в Путивле и одну из самых уважаемых икон Северо-Восточной Украины. По старому стилю ее память приходится на 7 мая.
По преданию, образ был явлен в 1405 году на болотистой местности Молче, где прятались монахи Киево-Печерской лавры. Местный бортник увидел сияние и нашел икону, а также услышал голос с призывом построить на том месте храм. После молебна некоторые люди, по свидетельству, получили исцеление. Сначала там построили часовню, впоследствии церковь, а позже — монастырь.
Впоследствии обитель потерпела разрушения, а оригинал иконы был потерян во время пожара. Однако сохранился ее список XVIII века, также считающийся чудотворным. В ХХ веке святыню считали исчезнувшей, однако позже ее снова нашли и вернули в возрожденный монастырь.
В настоящее время икона находится в храме Рождества Пресвятой Богородицы.
Кого еще чествуют в этот день
24 апреля также чествуют:
- мученика Савву Стратилата и 70 воинов;
- преподобного Савву Киево-Печерского;
- преподобного Алексея, затворника Киево-Печерского;
- мучеников Пасикрата и Валентина;
- мучеников Евсевия, Неона и других;
- преподобного Фому Юродивого;
- Елизавету Чудотворницу.
Ведущая пятница: традиции дня
Пятый день Ведущей недели называют Фоминой или Ведущей пятницей. В настоящее время принято:
- молиться о умерших;
- посещать кладбища;
- убирать могилы;
- подавать подаяние;
- заказывать молитвы за упокой.
В народе верили, что после Пасхи в этот день души умерших окончательно возвращаются в свой мир.
Читайте также: Не кричите на детей и отложите работу: что нельзя делать на Радоницу 21 апреля
Что можно делать 24 апреля
В этот день верующие молятся за здоровье, защиту от болезней, хороший урожай и семейное благополучие. Святого Савву Стратилата также считают покровителем воинов.
В народной традиции день называли Овсеем и связывали с окончательным приходом тепла и началом активных полевых работ. Хозяйки готовили блюда из овса - кашу, блины, выпечку - на достаток и урожай.
Что не рекомендуется делать
По народным верованиям в этот день не стоит:
- ссориться и злословить;
- завидовать и жадничать;
- переедать и злоупотреблять алкоголем;
- начинать важные новые дела;
- одалживать деньги или перечислять большие суммы;
- отказывать в помощи нуждающимся;
- грустить, плакать и подвергаться тоске;
- распространять сплетни и конфликтовать с близкими.
Также считалось нежелательным ходить в гости или принимать незваных гостей.
Народные приметы на 24 апреля
Наши предки определяли, каким будет лето и урожай:
- теплый день – июнь будет прохладным;
- много комаров - к щедрому урожаю овса;
- дождь - к хорошему урожаю ржи;
- зацветшая черемуха - ожидаются похолодания;
- появились сморчки – год будет урожайным.
Также говорили, что после Овсия еще возможны ночные заморозки.
Напомним, мы уже писали, что нельзя делать на кладбище.
