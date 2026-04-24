Россия атаковала Одессу: повреждены жилые дома, двое погибших и 15 раненых (фото, видео)

В результате ночной атаки на Одессу зафиксировано попадание в жилую застройку. Известно о двух погибших и 15 пострадавших.

Об этом сообщили глава Одесской МВА Сергей Лысак и ГСЧС в Telegram. По словам Лисака, во время вражеского удара был поврежден жилой дом, а затем стало известно о поражении двух двухэтажных и одного трехэтажного домов. Также зафиксировано попадание в нежилое здание.

На одной из локаций медики оказали помощь двум людям на месте. Еще одну женщину госпитализировали в больницу. Информация о других пострадавших уточнялась.

В ГСЧС сообщили, что после попадания беспилотника в трехэтажный жилой дом были разрушены квартиры и вспыхнул пожар. Там пострадали шесть человек.

Еще два двухэтажных дома также подверглись разрушениям. С одного спасателя деблокировали человека и эвакуировали 20 жителей, среди которых двое детей. На этой локации травмировались семь человек.

В другом доме погибли два человека, еще один человек получил ранения. Из здания были эвакуированы 16 жителей.

Впоследствии Сергей Лысак уточнил, что жертвами атаки стали супруги в возрасте по 75 лет.

По состоянию на 7:00 утра, по его словам, количество раненых выросло до 15 человек. Восемь пострадавших находятся в медицинских учреждениях, им оказывают необходимую помощь.

Ликвидация последствий обстрелов продолжается.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!