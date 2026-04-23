При каких условиях могут мобилизовать многодетного отца: ответ юриста

Мужчины, воспитывающие трех и более детей, имеют законное право на отсрочку от мобилизации. В то же время, самого факта отцовства не всегда достаточно — необходимо подтвердить удержание детей и отсутствие задолженности по уплате алиментов.

Об этом в комментарии " Общественному " сообщила адвокат Руслана Слободянюк.

Кто может получить отсрочку

Согласно пункту 3 части 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", право на отсрочку имеют многодетные родители.

Оформить ее можно двумя способами:

через приложение "Резерв+";

лично в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП).

Для этого следует подать заявление и документы, подтверждающие основания для отсрочки.

Какие документы нужны

Для оформления необходимо подготовить:

паспорт гражданина Украины;

военно-учетный документ;

свидетельства о рождении детей, где мужчина указан отцом;

свидетельство о браке или решении суда о его расторжении.

Когда могут отказать

Юрист подчеркнула, что наличие троих детей само по себе не гарантирует отсрочку. Важно подтверждение фактического содержания детей или совместного проживания с ними.

Основанием для утраты права на отсрочку может стать:

задолженность по уплате алиментов более трех месяцев;

достижение одним из детей 18-летнего возраста.

После совершеннолетия одного ребенка отсрочка автоматически прекращается, если учитываемых детей становится менее трех.

Может ли оформить отсрочку отчим

Право на отсрочку может иметь и отечество. Если он официально усыновил детей, то юридически становится их отцом, и дополнительно доказывать факт содержания не нужно.

Если же усыновление не было, то необходимо подтвердить, что биологический отец фактически не участвует в содержании детей. Также учитывается наличие или отсутствие алиментных долгов самого отчима, в частности, в отношении детей от предыдущих браков.

