При каких условиях могут мобилизовать многодетного отца: ответ юриста
Мужчины, воспитывающие трех и более детей, имеют законное право на отсрочку от мобилизации. В то же время, самого факта отцовства не всегда достаточно — необходимо подтвердить удержание детей и отсутствие задолженности по уплате алиментов.
Об этом в комментарии " Общественному " сообщила адвокат Руслана Слободянюк.
Кто может получить отсрочку
Согласно пункту 3 части 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", право на отсрочку имеют многодетные родители.
Оформить ее можно двумя способами:
- через приложение "Резерв+";
- лично в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП).
Для этого следует подать заявление и документы, подтверждающие основания для отсрочки.
Какие документы нужны
Для оформления необходимо подготовить:
- паспорт гражданина Украины;
- военно-учетный документ;
- свидетельства о рождении детей, где мужчина указан отцом;
- свидетельство о браке или решении суда о его расторжении.
Когда могут отказать
Юрист подчеркнула, что наличие троих детей само по себе не гарантирует отсрочку. Важно подтверждение фактического содержания детей или совместного проживания с ними.
Основанием для утраты права на отсрочку может стать:
- задолженность по уплате алиментов более трех месяцев;
- достижение одним из детей 18-летнего возраста.
После совершеннолетия одного ребенка отсрочка автоматически прекращается, если учитываемых детей становится менее трех.
Может ли оформить отсрочку отчим
Право на отсрочку может иметь и отечество. Если он официально усыновил детей, то юридически становится их отцом, и дополнительно доказывать факт содержания не нужно.
Если же усыновление не было, то необходимо подтвердить, что биологический отец фактически не участвует в содержании детей. Также учитывается наличие или отсутствие алиментных долгов самого отчима, в частности, в отношении детей от предыдущих браков.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!