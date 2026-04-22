Дроны атаковали российскую Сызрань: есть попадание в НПЗ (фото, видео)

В ночь на 22 апреля российские Telegram-каналы сообщили об атаке беспилотников на город Сызрань в Самарской области. По предварительным данным, дроны заметили возле местного нефтеперерабатывающего завода.

Об этом пишут Astra, Shot, а также сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

По словам очевидцев, жители города зафиксировали на видео-пролет БпЛА над жилыми кварталами. На записях также слышны работы систем противовоздушной обороны и звуки взрывов.

Аналитики OSINT-проекта Astra установили, что видео было снято на проспекте 50 лет Октября. В кадре виден дом №50 на улице Звездной. От этой точки до Сызранского нефтеперерабатывающего завода около трех километров.

Читайте также: Дроны атаковали российскую Сызрань, куда поставляют "шахеды" из Ирана: есть попадания в НПЗ (фото, видео)

По информации отраслевых источников, в прошлом году Сызранский НПЗ работал ниже проектной мощности и перерабатывал около 90 тысяч баррелей нефти в сутки, что составляет примерно 4,3 млн. тонн в год.

Также сообщается, что через год завод выпустил:

800 тысяч тонн бензина;

1,5 млн тонн дизельного горючего;

700 тысяч тонн мазута.

Утром губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил факт атаки дронов на Сызрань. По его словам, в результате работы российской ПВО якобы обрушился подъезд многоквартирного жилого дома.

Напомним, дроны атаковали порт в Ленинградской области России.

