Кто может оформить отсрочку от мобилизации в Резерв+

Украинцы, имеющие законные основания для отсрочки от мобилизации, могут оформить ее дистанционно без личного визита в ТЦК. Для этого доступно приложение "Резерв+", однако онлайн-услуга распространяется только на определенные категории граждан.

Кто может получить отсрочку онлайн

Право на отсрочку во время особого периода предоставляется военнообязанным только по основаниям, предусмотренным статьей 23 Закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации.

Важно понимать, что отсрочка не освобождает человека от военной службы полностью, а только переносит призыв на срок. Также обязательным условием есть пребывание на военном учете.

В настоящее время в приложении "Резерв+" доступно 11 категорий отсрочок, которые можно оформить онлайн. Среди них:

лица с инвалидностью;

временно непригодны к службе;

родители детей с инвалидностью;

родители совершеннолетних лиц с инвалидностью I–II группы;

граждане, имеющие супруга с инвалидностью I–II группы;

лица, чьи родители имеют инвалидность I-II группы;

военнообязанные, содержащие жену или мужа и ребенка;

многодетные родители (трое и более детей в возрасте до 18 лет);

одинокие матери или родители;

студенты и аспиранты;

работники заведений высшего и профессионального образования.

Как оформить отсрочку через "Резерв+"

Процедура подачи заявки максимально упрощена.

Пользователю требуется:

Открыть меню в приложении возле своего ФИО. Подать запрос на оформление отсрочки. Дождаться автоматической проверки информации через государственные реестры.

Данные сверяются через:

ЗАГС;

Министерство образования;

органы социальной защиты;

другие государственные базы.

После успешного подтверждения в цифровом документе отображается статус: "Отсрочка предоставлена".

Нужно ли обращаться в ТЦК

В случае оформления через приложение подавать бумажные документы в ТЦК или обращаться в ЦНАП не требуется.

Если основание для отсрочки остается действительным и подтверждается в реестрах, его могут продлить автоматически. В таком случае пользователь получит соответствующее уведомление непосредственно в приложении "Резерв+".

