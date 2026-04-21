Как военному получить денежную помощь при установлении инвалидности

В Министерстве обороны Украины разъяснили порядок начисления и выплаты единовременного пособия военнослужащим в 2026 году в случае установления инвалидности или частичной потери трудоспособности. Соответствующую информацию обнародовали на официальном сайте ведомства.

В Минобороны отметили, что в текущем году размеры выплат определяются с учетом обновленных показателей государственного бюджета. Именно они влияют на конечные суммы помощи, получаемые защитниками.

Основанием для назначения выплаты является решение Экспертной команды по оценке повседневного функционирования личности. Это предусмотрено статьей 16 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", а также постановлением Кабинета Министров №975 от 25 декабря 2013 года.

Сумма пособия рассчитывается на основе прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января года, в котором установлена инвалидность. В 2026 году этот показатель составляет 3328 грн.

Выплаты в случае инвалидности, связанной с защитой Украины или исполнением воинского долга:

I группа - 400 прожиточных минимумов: 1 331 200 грн

II группа - 300 прожиточных минимумов: 998 400 грн

III группа – 250 прожиточных минимумов: 832 000 грн

Если инвалидность связана с прохождением службы (болезнь или несчастный случай, не связанный непосредственно с боевыми действиями):

I группа - 120 прожиточных минимумов: 399 360 грн

II группа - 90 прожиточных минимумов: 299 520 грн

- 90 прожиточных минимумов: III группа - 70 прожиточных минимумов: 232 960 грн

Такие же суммы предусмотрены для срочников, резервистов и военнообязанных, призываемых на сборы.

Частичная потеря трудоспособности без установления инвалидности

Если человеку определен процент утраты трудоспособности без присвоения группы инвалидности, пособие начисляется пропорционально установленному проценту.

Для контрактников и мобилизованных база расчета составляет 70 прожиточных минимумов ( 232 960 грн ), для срочников, резервистов и военнообязанных - 50 прожиточных минимумов ( 166 400 грн ).

Например, если военному установлено 20% потери трудоспособности, контрактник или мобилизованный получит 46 592 грн единовременной помощи.

Читайте также: Как проверить наличие штрафа от ТЦК: объяснение юриста

Если состояние здоровья ухудшилось

В случае повторного осмотра, если человеку установили высшую группу инвалидности или изменили причинную связь травмы или заболевания, государство выплачивает разницу между новой суммой пособия и уже полученной ранее.

Куда обращаться

Действующим военнослужащим – к своей воинской части

– к своей воинской части Уволенным со службы в территориальный центр комплектования и социальной поддержки

В Минобороны подчеркнули, что установление инвалидности не означает завершения вопроса о выплатах. Если состояние здоровья ухудшается и во время пересмотра группа повышается, военный имеет законное право на дополнительную компенсацию.

Напомним, мы уже писали, какие льготы на коммунальные услуги имеют участники боевых действий.

