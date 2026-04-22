'В случае разблокирования Ормузского пролива соглашения с Ираном не будет' - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что достижение договоренностей с Ираном станет невозможным, если будет разблокирован Ормузский пролив. По словам Трампа, Тегеран стремится восстановить судоходство через Ормузский пролив, чтобы ежедневно получать около 500 миллионов долларов прибыли и, как он выразился, "сохранить лицо".

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social. Также американский президент утверждает, что США полностью заблокировали пролив. После этого, по его словам, представители Ирана якобы обратились с просьбой немедленно возобновить проход судов.

Читайте также: РФ предоставляет Ирану тактические советы по применению дронов против США и союзников", - министр обороны США Джон Гили

Трамп подчеркнул, что в случае такого шага соглашение с Ираном, по его мнению, станет недостижимым. Он также добавил резкое заявление о возможных дальнейших действиях США в отношении Ирана и его руководства.

Напомним, Трамп обвинил Иран в нарушении перемирия.

