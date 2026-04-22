Как военнослужащему уволиться из армии во время действия военного положения

В Украине продолжают действовать военное положение и всеобщая мобилизация. Однако законодательство предусматривает случаи, когда военнослужащие могут быть уволены со службы даже в этот период.

Об основаниях и процедуре увольнения из ВСУ во время военного положения рассказал юрист Андрей Лавренюк.

Условия увольнения со службы во время военного положения

Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", военнослужащие могут быть уволены во время действия военного положения в следующих случаях:

по состоянию здоровья;

в связи с семейными обстоятельствами (перечень определен в ст. 26 указанного закона);

достижение предельного возраста пребывания на службе;

вступление в силу обвинительного приговора суда.

Как происходит процедура увольнения

Процесс увольнения регулируется тем же законом и предусматривает четкий алгоритм действий.

Военнослужащий должен подать рапорт на имя командира воинской части, в котором указываются основания для увольнения и прилагаются документы, подтверждающие эти основания.

После этого командование рассматривает представленные материалы и принимает решение. В случае положительного заключения выдается приказ об увольнении со службы.

Что важно учесть военным

Юристы советуют обратить внимание на несколько ключевых моментов:

рапорт следует подать заблаговременно — не менее 30 календарных дней до желаемой даты увольнения;

все подтверждающие документы должны быть оформлены должным образом;

перед представлением рапорта следует внимательно ознакомиться с действующими нормами Закона "О воинской обязанности и военной службе", чтобы понимать свои права и обязанности.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!