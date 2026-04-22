Как военнослужащему уволиться из армии во время действия военного положения
В Украине продолжают действовать военное положение и всеобщая мобилизация. Однако законодательство предусматривает случаи, когда военнослужащие могут быть уволены со службы даже в этот период.
Об основаниях и процедуре увольнения из ВСУ во время военного положения рассказал юрист Андрей Лавренюк.
Условия увольнения со службы во время военного положения
Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", военнослужащие могут быть уволены во время действия военного положения в следующих случаях:
- по состоянию здоровья;
- в связи с семейными обстоятельствами (перечень определен в ст. 26 указанного закона);
- достижение предельного возраста пребывания на службе;
- вступление в силу обвинительного приговора суда.
Как происходит процедура увольнения
Процесс увольнения регулируется тем же законом и предусматривает четкий алгоритм действий.
Военнослужащий должен подать рапорт на имя командира воинской части, в котором указываются основания для увольнения и прилагаются документы, подтверждающие эти основания.
После этого командование рассматривает представленные материалы и принимает решение. В случае положительного заключения выдается приказ об увольнении со службы.
Читайте также: Как проверить наличие штрафа от ТЦК: объяснение юриста
Что важно учесть военным
Юристы советуют обратить внимание на несколько ключевых моментов:
- рапорт следует подать заблаговременно — не менее 30 календарных дней до желаемой даты увольнения;
- все подтверждающие документы должны быть оформлены должным образом;
- перед представлением рапорта следует внимательно ознакомиться с действующими нормами Закона "О воинской обязанности и военной службе", чтобы понимать свои права и обязанности.
Напомним, мы уже писали, как обжаловать решение ВЛК.
