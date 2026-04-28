Дрони знову атакували російське Туапсе: горить НПЗ, в аеропортах запровадили обмеження (фото)

У ніч на 28 квітня безпілотники атакували нафтопереробний завод у російському Туапсе Краснодарського краю. У місті лунали вибухи, працювала протиповітряна оборона, а після атаки виникла пожежа.

Про це повідомляють російські Telegram-канали Shot, Astra та оперативний штаб Краснодарського краю. За даними місцевих пабліків, жителі міста чули понад десять гучних вибухів протягом двох годин.

Очевидці стверджують, що безпілотники нібито заходили на ціль з боку моря та летіли на низькій висоті.Також повідомлялося про займання в одному з районів після падіння уламків дрона — у небі було видно дим і полум’я.

За попередньою інформацією, цілями атаки стали морський термінал і Туапсинський нафтопереробний завод. Згодом канал Astra, проаналізувавши відео очевидців, заявив, що пожежа сталася саме на території НПЗ.

Попередньо, пошкодження міг отримати резервуарний парк поблизу установки ЕЛОУ-АВТ-12. Вранці оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив атаку безпілотників на підприємство.

За офіційною версією, пожежа виникла нібито через падіння уламків дронів. Російська влада заявила, що постраждалих немає, однак деталі щодо масштабів пошкоджень не уточнила.

Напередодні в регіоні оголосили дронову небезпеку. Через це тимчасові обмеження на прийом і відправлення рейсів запровадили в аеропортах Краснодара, Геленджика та Сочі. За даними оперштабу, до гасіння пожежі залучили 122 працівників МНС РФ та 39 одиниць техніки.

