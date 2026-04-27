В Україні подешевшав популярний овоч: скільки коштує

На українському ринку зафіксовано різке зниження цін на тепличні огірки. Лише за кілька останніх днів відпускна вартість продукції просіла майже вдвічі.

Про це повідомили аналітики EastFruit. Із початку тижня огірки подешевшали в середньому на 40%. Наразі виробники продають тепличну продукцію по 50–90 грн за кілограм.

Головною причиною зниження цін став надлишок пропозиції на ринку. Тепличні господарства активно нарощують обсяги постачання, тоді як попит залишається помірним.

У таких умовах виробники змушені знижувати ціни, щоб уникнути накопичення нереалізованої продукції та швидше реалізувати врожай.

Попри суттєве здешевлення цього тижня, теперішні ціни все ще вищі за торішні показники. За оцінками експертів, нині огірки коштують у середньому на 15% дорожче, ніж наприкінці квітня 2025 року.

Учасники ринку не виключають подальшого здешевлення найближчим часом. Якщо пропозиція продовжить зростати, а попит залишатиметься слабким, ціни можуть знизитися ще більше.

Фінансові експерти зазначають, що на ціни в Україні також впливають зовнішні фактори. Зокрема, загострення міжнародних конфліктів може спричинити проблеми з логістикою, подорожчання перевезень та зростання цін на імпортні товари.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!