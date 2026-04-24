Яка категорія українців отримає пенсію у 16500 гривень

У 2026 році окремі категорії українців можуть отримувати пенсію у розмірі 16 500 гривень на місяць. Йдеться, зокрема, про деяких учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, яким встановлено інвалідність, пов’язану з катастрофою.

Про це повідомляють у ПФУ.

Хто може претендувати на підвищену пенсію

Для громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, окрім основної пенсії за віком або по інвалідності, передбачена додаткова пенсійна виплата. Її розмір залежить від категорії постраждалого та групи інвалідності.

Доплати для осіб категорії 1

До категорії 1 належать, зокрема, учасники ліквідації наслідків аварії.

Для ліквідаторів аварії на ЧАЕС:

особи з інвалідністю I групи — 474,5 грн;

особи з інвалідністю II групи — 379,6 грн;

особи з інвалідністю III групи — 284,7 грн.

Для інших осіб, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою:

I група — 341,64 грн;

II група — 227,76 грн;

III група — 170,82 грн.

Виплати для категорій 2–4

Передбачені також доплати для інших постраждалих:

категорія 2 — 170,82 грн;

категорія 3 — 113,88 грн;

категорія 4 — 56,94 грн;

діти з інвалідністю, а також особи з променевою хворобою внаслідок катастрофи — 170,82 грн.

Від чого залежить розмір пенсії

Законодавство передбачає визначення мінімального рівня пенсій у відсотках від середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачувалися страхові внески за попередній рік.

Наразі базовим показником для таких розрахунків є сума 20 653 гривні.

Хто може отримувати 16 500 грн

Пенсія на рівні 16,5 тисячі гривень можлива для окремих чорнобильців з інвалідністю залежно від категорії, стажу, групи інвалідності, виду пенсії та встановлених державою гарантій. Остаточний розмір виплат визначається індивідуально.

