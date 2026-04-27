Грози та до 26 градусів тепла: прогноз погоди в Україні на тиждень

З 27 квітня по 3 травня в Україні прогнозують мінливу погоду з періодичними дощами та грозами. Після негоди наприкінці тижня температурний фон поступово стабілізується, однак на початку травня у більшості областей можливі короткочасні опади та локальні зливи.

Найбільше сонячних днів синоптики очікують у середині тижня. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода на тиждень в Україні27 квітня, понеділок

Північ: вночі +6...+10°, вдень +14...+17°, хмарно з проясненнями.

Південь: вночі +10...+14°, вдень +18...+21°, переважно сонячно.

Захід: вночі +5...+9°, вдень +13...+16°, мінлива хмарність, місцями невеликий дощ.

Схід: вночі +8...+12°, вдень +17...+20°, хмарно з проясненнями.

Центр: вночі +7...+11°, вдень +15...+18°, мінлива хмарність.

Київ: вночі +7...+9°, вдень +15...+16°, без істотних опадів.

28 квітня, вівторок

Північ: +7...+10° вночі, +16...+19° вдень, сонячно.

Південь: +11...+15° вночі, +20...+23° вдень, ясно.

Захід: +6...+10° вночі, +17...+20° вдень, хмарно з проясненнями.

Схід: +9...+13° вночі, +19...+22° вдень, мінлива хмарність.

Центр: +8...+12° вночі, +18...+21° вдень, сонячно.

Київ: +8...+10° вночі, +17...+19° вдень, малохмарно.

29 квітня, середа

Північ: +8...+11° вночі, +18...+21° вдень.

Південь: +12...+16° вночі, +22...+25° вдень, сонячно.

Захід: +9...+12° вночі, +18...+21° вдень, після обіду можливий дощ.

Схід: +10...+14° вночі, +21...+24° вдень, переважно ясно.

Центр: +9...+13° вночі, +20...+23° вдень.

Київ: +9...+11° вночі, +19...+21° вдень.

30 квітня, четвер

Північ: +10...+13° вночі, +17...+20° вдень, короткочасний дощ.

Південь: +13...+16° вночі, +21...+24° вдень.

Захід: +11...+14° вночі, +16...+19° вдень, дощі, місцями грози.

Схід: +12...+15° вночі, +22...+25° вдень.

Центр: +11...+14° вночі, +19...+22° вдень, можливий дощ.

Київ: +11...+13° вночі, +18...+20° вдень, короткочасні опади.

1 травня, п’ятниця

Північ: +9...+12° вночі, +15...+18° вдень, дощова погода.

Південь: +12...+15° вночі, +20...+23° вдень, місцями гроза.

Захід: +8...+11° вночі, +14...+17° вдень, невеликий дощ.

Схід: +11...+14° вночі, +20...+23° вдень, місцями опади.

Центр: +10...+13° вночі, +17...+20° вдень, дощ.

Київ: +10...+12° вночі, +16...+17° вдень, часом дощ.

2 травня, субота

Північ: +8...+11° вночі, +16...+19° вдень.

Південь: +11...+14° вночі, +21...+24° вдень, сонячно.

Захід: +7...+10° вночі, +17...+20° вдень, переважно ясно.

Схід: +10...+13° вночі, +19...+22° вдень.

Центр: +9...+12° вночі, +18...+21° вдень.

Київ: +9...+11° вночі, +17...+18° вдень.

3 травня, неділя

Північ: +9...+12° вночі, +18...+21° вдень, сонячно.

Південь: +12...+15° вночі, +23...+26° вдень, ясно.

Захід: +10...+13° вночі, +20...+23° вдень, мінлива хмарність.

Схід: +11...+14° вночі, +21...+24° вдень, переважно сонячно.

Центр: +10...+13° вночі, +20...+23° вдень, сонячно.

Київ: +11...+13° вночі, +19...+21° вдень, без опадів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!