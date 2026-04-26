В Україні подорожчав популярний продукт: скільки коштує

У квітні в українських супермаркетах зафіксовано помітне подорожчання низки продуктів. Зокрема, зросли ціни на соняшникову олію порівняно із середніми показниками березня.

Про це свідчать дані на сайті Мінфін. Наразі пляшка олії об’ємом 850 мл у більшості мереж коштує вже понад 90 гривень, при цьому вартість відрізняється залежно від бренду.

Як змінилися ціни в супермаркетах

Рафінована соняшникова олія "Олейна" станом на 23 квітня в середньому продається по 95,22 грн за пляшку. Для порівняння, у березні її можна було придбати приблизно за 90,47 грн — тобто дешевше майже на 5 гривень.

Схожа динаміка спостерігається і з олією "Щедрий дар". Зараз її середня ціна становить 93,66 грн за 850 мл, тоді як у березні вона була близько 90,92 грн.

Варто зазначити, що нинішні ціни на продукцію цих виробників є одними з найвищих за останні кілька років.

Чому дорожчають продукти

Загалом подорожчання продуктів в Україні пояснюють низкою економічних факторів, серед яких — зміни на ринку сировини, логістичні витрати та зовнішні економічні ризики.

Фінансовий аналітик Віктор Гальчинський зазначає, що у разі затяжної нестабільності на міжнародних ринках можливе зростання вартості перевезень і скорочення кількості рейсів. Це, у свою чергу, вплине як на ціну доставки товарів, так і на вартість імпорту загалом.

За його оцінками, подорожчання може сягати від 30% і більше, особливо для імпортної продукції, залежно від тривалості кризи та логістичних обмежень.

