Покушение на Трампа: что известно о стрельбе в Вашингтоне 26 апреля

Президент США Дональд Трамп мог быть одной из вероятных целей стрельбы, произошедшей во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. Событие произошло в отеле Washington Hilton, где проходило официальное мероприятие.

Об этом в эфире NBC News заявил исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш.

По предварительным данным, мужчина открыл огонь у контрольно-пропускного пункта по сотруднику Секретной службы, после чего его оперативно задержали правоохранители. После инцидента Дональда Трампа и первую леди Меланию Трамп срочно эвакуировали с запада. Впоследствии президент заявил журналистам, что считает себя главной целью нападения.

В Секретной службе сообщили, что раненый агент выжил благодаря бронежилету и находится в стабильном состоянии. Следствие установило, что нападающим является 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен. По информации правоохранителей, он мог прибыть в Вашингтон поездом через Чикаго.

Во время задержания у него изъяли огнестрельное оружие и ножи. Пока мотивы его действий официально не установлены.

Подозреваемому планируют предъявить обвинение в нападении на федерального агента, применении оружия и попытке убийства. Следователи также проверяют возможные связи или постороннее влияние, однако подтверждений этому пока нет.

Мировые лидеры осудили нападение и выразили поддержку США. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал инцидент атакой на открытые демократические общества.

Это уже не первый случай угрозы безопасности Дональда Трампа за последние годы. На этом фоне в США усиливают меры охраны чиновников из-за роста политического напряжения.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!