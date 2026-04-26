В Украине обновляют правила сдачи водительских экзаменов: что изменится

Министерство внутренних дел Украины представило проект приказа, обновивший правила получения водительских удостоверений для иностранцев, а также усилить контроль за идентификацией кандидатов на водителей. Согласно пояснительной записке, документ подготовлен для усовершенствования процедуры сдачи теоретического экзамена.

Об этом говорится на сайте МВД. В частности, речь идет о введении возможности проходить тестирование на английский язык, урегулирование перевода тестовых вопросов, а также повышение доступности и качества административной услуги.

Теоретический экзамен на знание правил дорожного движения в сервисных центрах МВД составляется исключительно на украинском языке. Однако новый проект приказа предусматривает официальное право для иностранцев и лиц без гражданства выбирать английский во время тестирования.

Также предлагается усилить процедуру идентификации кандидатов: перед началом как теоретического, так и практического экзамена каждый участник планируют фотографировать. Если в Едином государственном реестре МВД отсутствует цифровое фото человека, изображение будет сделано непосредственно в сервисном центре и внесено в базу данных.

