Мать военнообязанного с инвалидностью: имеет ли он право оформить отсрочку

Если мать военнообязанного имеет II группу инвалидности, ее сын может оформить отсрочку от мобилизации для ухода. При этом наличие других родственников не лишается такого права.

Подать заявку можно через приложение "Резерв+", а если система откажет - обратиться в ЦНАП. Об этом сообщается на портале " Юристы.UA ".

Отсрочка по уходу за матерью с инвалидностью

Во время военного положения военнообязанные украинцы могут получить отсрочку от мобилизации, если есть законные основания, предусмотренные действующим законодательством.

Одним из таких оснований является необходимость ухода за близким родственником с инвалидностью. Именно с таким вопросом к юристам обратился мужчина, сообщивший, что его матери установлена II группа инвалидности. Также он отметил, что у него есть брат, которому установлена III группа инвалидности.

Влияют ли другие родственники на право отсрочки

Юристы объяснили, что в такой ситуации военнообязанный имеет законное право оформить отсрочку.

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что мужчина может воспользоваться этим правом. Такой же позиции придерживается и юрист Владислав Дерий, который подчеркнул, что основания для отсрочки полностью законны.

Итак, даже если у матери есть другие дети или родственники, это само по себе не отменяет возможности получить отсрочку.

Как оформить отсрочку

Подать заявление можно двумя способами:

онлайн через приложение "Резерв+";

лично через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Специалисты объясняют, что если необходимая информация содержится в государственных реестрах, оформление может пройти дистанционно. Если данных не хватает или они не подтянутся автоматически, система может отказать, и тогда придется подавать документы лично.

Что следует подготовить

Для оформления отсрочки обычно требуются документы, подтверждающие:

родственные связи;

инвалидность матери;

потребность в уходе;

лицо заявителя.

