Война в Украине

Отсрочка по инвалидности: сколько будет продолжаться и как оформить

Цихоцкая Мария

Отсрочка по инвалидности: сколько будет продолжаться и как оформить
Отсрочка от мобилизации, оформленная по инвалидности, действует столько времени, на сколько официально установлен сам статус инвалидности

Отсрочка от мобилизации, оформленная по инвалидности, действует столько времени, на сколько официально установлен сам статус инвалидности. Если в приложении "Резерв+" указана более ранняя дата завершения, это обычно связано с техническим сроком действия очередного этапа мобилизации.

После его продления отсрочка должна быть возобновлена автоматически. Об этом сообщает портал " Юристы.UA ".

Как работает отсрочка по инвалидности

Отсрочка является законным основанием для непризыва во время военного положения, если военнообязанный отвечает требованиям законодательства.

Одним из оснований ее получения является установленная инвалидность. В таком случае право на отсрочку фактически сохраняется в течение всего срока справки или решения об инвалидности.

Почему у "Резерв+" может быть другая дата

К юристам обратился мужчина, имеющий оформленную отсрочку из-за инвалидности до 2028 года, однако в системе была указана дата завершения - 1 августа 2026 года.

Специалисты объяснили, что это не означает утрату права на отсрочку. Такая дата часто привязывается к очередному трехмесячному периоду продления военного положения и мобилизации.

Читайте также: Как проверить наличие штрафа от ТЦК: объяснение юриста

Продолжается ли отсрочка автоматически

По словам юристов, после очередного продления мобилизации отсрочка должна обновляться автоматически.

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что продление происходит каждые три месяца — срок действия военного положения.

Что делать, если отсрочка не обновилась

Если автоматическое продление не произошло, юристы советуют самостоятельно подать запрос:

  • через приложение "Резерв+";
  • через ЦНАП;
  • или обратившись в соответствующий ТЦК для уточнения данных.

Если инвалидность действует, то само право на отсрочку сохраняется независимо от технических дат в системе. Поэтому в случае неточностей следует проверить информацию и при необходимости обновить данные по официальному пути.

 

Напомним, мы уже писали, какие льготы на коммунальные услуги имеют участники боевых действий.

Война в Украине