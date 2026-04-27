Кто может потерять пенсию по инвалидности в мае

Миллионы украинцев имеют статус личности с инвалидностью из-за серьезных заболеваний. Для многих из них пенсия по инвалидности является основным источником дохода. В то же время в ряде случаев в назначении выплат могут отказать, а уже начисленную пенсию прекратить.

Когда могут не назначить пенсию по инвалидности

Согласно законодательству право на такую пенсию зависит не только от установления инвалидности, но и от наличия необходимого страхового стажа. Если его недостаточно, в выплатах могут отказать.

Необходимая продолжительность стажа зависит от возраста и группы инвалидности. Для лиц с I группой требования ниже, чем для II или III групп. Например, если инвалидность установлена в 30 лет, человеку с I группой достаточно трех лет стажа, тогда как для ІІ или ІІІ группы требуется уже четыре года.

Впрочем, есть исключения. В частности, военнослужащие и участники Революции Достоинства могут получать пенсию по инвалидности независимо от стажа.

Через какие документы могут отказать

Еще одной распространенной причиной отказа является неполный пакет документов или ошибки в них. Для оформления пенсии обычно требуются:

паспорт;

заявление на назначение пенсии;

свидетельство о рождении ребенка (если выплата оформляется на ребенка);

идентификационный код;

трудовая книжка и другие документы по подтверждению стажа;

справки о заработной плате (при необходимости);

заключение медицинской комиссии по установлению инвалидности;

фотография.

Для военных дополнительно необходимы документы по воинской части, подтверждающие прохождение службы и связь инвалидности с исполнением обязанностей.

Кому могут прекратить уже назначенные выплаты

Часть граждан обязана проходить повторное медицинское освидетельствование для подтверждения статуса лица с инвалидностью. Если человек не явился на пересмотр в установленный срок, статус может быть отменен вместе с пенсией и другими льготами.

Также выплаты прекращаются в случаях, когда по результатам повторного досмотра человека признают трудоспособным и снимают статус инвалидности.

Для мужчин призывного возраста это может также означать утрату права на отсрочку от мобилизации.

