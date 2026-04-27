Кто может потерять пенсию по инвалидности в мае
Миллионы украинцев имеют статус личности с инвалидностью из-за серьезных заболеваний. Для многих из них пенсия по инвалидности является основным источником дохода. В то же время в ряде случаев в назначении выплат могут отказать, а уже начисленную пенсию прекратить.
Об этом сообщает ПФУ.
Когда могут не назначить пенсию по инвалидности
Согласно законодательству право на такую пенсию зависит не только от установления инвалидности, но и от наличия необходимого страхового стажа. Если его недостаточно, в выплатах могут отказать.
Необходимая продолжительность стажа зависит от возраста и группы инвалидности. Для лиц с I группой требования ниже, чем для II или III групп. Например, если инвалидность установлена в 30 лет, человеку с I группой достаточно трех лет стажа, тогда как для ІІ или ІІІ группы требуется уже четыре года.
Впрочем, есть исключения. В частности, военнослужащие и участники Революции Достоинства могут получать пенсию по инвалидности независимо от стажа.
Через какие документы могут отказать
Еще одной распространенной причиной отказа является неполный пакет документов или ошибки в них. Для оформления пенсии обычно требуются:
- паспорт;
- заявление на назначение пенсии;
- свидетельство о рождении ребенка (если выплата оформляется на ребенка);
- идентификационный код;
- трудовая книжка и другие документы по подтверждению стажа;
- справки о заработной плате (при необходимости);
- заключение медицинской комиссии по установлению инвалидности;
- фотография.
Для военных дополнительно необходимы документы по воинской части, подтверждающие прохождение службы и связь инвалидности с исполнением обязанностей.
Кому могут прекратить уже назначенные выплаты
Часть граждан обязана проходить повторное медицинское освидетельствование для подтверждения статуса лица с инвалидностью. Если человек не явился на пересмотр в установленный срок, статус может быть отменен вместе с пенсией и другими льготами.
Также выплаты прекращаются в случаях, когда по результатам повторного досмотра человека признают трудоспособным и снимают статус инвалидности.
Для мужчин призывного возраста это может также означать утрату права на отсрочку от мобилизации.
