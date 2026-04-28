Нацкешбек закрывают: что украинцам нужно успеть сделать до мая
Программу "Национальный Кэшбэк" официально завершают. Украинцам следует заранее проверить остатки средств на специальных счетах и успеть использовать накопленные бонусы до завершения механизма.
Об этом сообщается в постановлении Кабмина №1510 от 22.11.2025.
Когда прекратят начисление кэшбека
Государственная инициатива "Сделано в Украине", стимулирующая спрос на продукцию отечественных производителей, завершает работу.
Основные даты:
- 1 мая 2026 - кэшбек за новые покупки больше не будет начисляться;
- май 2026 года - последняя выплата бонусов за покупки, совершенные в апреле.
Именно майское зачисление станет финальным этапом программы.
Что будет с уже накопленными деньгами
Средства, которые уже находятся на счету, не исчезнут автоматически. Однако пользователям следует обратить внимание на сроки использования бонусов.
Проверить баланс можно:
- в приложении Действие;
- в банковском мобильном приложении.
На что можно потратить кэшбек
Деньги с карты "Национальный кэшбек" нельзя перевести на другой счет или снять наличными. В то же время их разрешено использовать на следующие нужды:
- оплату коммунальных услуг;
- медицинские услуги и лекарства;
- билеты на поезд или кино;
- мобильная связь;
- благотворительные взносы в поддержку ВСУ.
Именно донаты стали одним из самых популярных способов использования украинцев.
Почему программу закрывают
Программа запускалась как временный инструмент поддержки внутреннего рынка и производителей. После завершения его действия государство планирует пересмотреть механизмы экономической поддержки и направить ресурсы на другие приоритеты – оборону и восстановление страны.
Что стоит сделать сейчас
Специалисты советуют не откладывать использование бонусов на момент. Целесообразнее всего — оплатить ими коммунальные счета, мобильную связь или направить средства на проверенные благотворительные сборы.
