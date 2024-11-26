На які товари можга витратити гроші з карти "національний кешбек"
Уряд розширив програму "Зроблено в Україні", затвердивши оновлений список послуг та товарів, за які українці можуть отримати 10% кешбеку.
Програма національного кешбеку, що діє з вересня 2022 року, демонструє позитивну динаміку. За жовтень 2024 року загальна сума виплат досягла 119,2 млн гривень, а кількість учасників програми зросла майже вдвічі – з 646 тисяч до 1,22 млн осіб. Середня виплата на одну особу також збільшилась і становить 97 гривень. Про це пише РБК.
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До переліку категорій, за які можна отримати кешбек, входять різноманітні послуги та товари:
- медичні послуги (лікарські, стоматологічні, оптика)
- освітні послуги (школи, університети, професійна освіта)
- транспортні послуги
- готельні послуги
- побутові послуги (хімчистка, ремонт техніки)
- розважальні послуги (кінотеатри, спортивні заклади)
- страхові послуги
- комунальні послуги
Важливо зазначити, що виплата кешбеку за грудень 2024 року запланована на лютий 2025 року, за умови наявності коштів у бюджеті за програмою "Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги". Якщо в наступному бюджетному періоді кошти будуть відсутні, нарахування кешбеку припиниться з 1 січня 2025 року, а грудневі виплати не здійснюватимуться.
Нагадаємо, ми вже писали, хто отримає 50% знижки на послуги житлово-комунальних послуг.
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