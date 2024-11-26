На какие товары можно потратить деньги с карты "национальный кэшбек"
Правительство расширило программу "Сделано в Украине", утвердив обновленный список услуг и товаров, за которые украинцы могут получить 10% кэшбека.
Программа действующего с сентября 2022 года национального кэшбека демонстрирует положительную динамику. За октябрь 2024 года общая сумма выплат достигла 119,2 млн. гривен, а количество участников программы выросло почти вдвое - с 646 тысяч до 1,22 млн. человек. Средняя выплата на одного человека также увеличилась и составляет 97 гривен. Об этом пишет РБК.
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В число категорий, за которые можно получить кэшбек, входят различные услуги и товары:
- медицинские услуги (лекарственные, стоматологические, оптика)
- образовательные услуги (школы, университеты, профессиональное образование)
- транспортные услуги
- гостиничные услуги
- бытовые услуги (химчистка, ремонт техники)
- развлекательные услуги (кинотеатры, спортивные заведения)
- страховые услуги
- коммунальные услуги
Важно отметить, что выплата кэшбека за декабрь 2024 запланирована на февраль 2025, при наличии средств в бюджете по программе "Поддержка внутреннего спроса на отечественные товары и услуги". Если в следующем бюджетном периоде средства будут отсутствовать, начисление кэшбека прекратится с 1 января 2025, а декабрьские выплаты не будут осуществляться.
Напомним, мы уже писали, кто получит 50% скидки на жилищно-коммунальные услуги.
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