Хто отримає 50% знижки на послуги житлово-комунальних послуг: відповідь ПФУ

За інформацією Пенсійного фонду України, військовослужбовці, які виходять на пенсію за вислугою років, мають право на пільгове оплачення житлово-комунальних послуг. ПФУ наразі активно займається призначенням, перерахунком та виплатою цих пільг ветеранам військової служби.

Базова пільга для ветеранів силових відомств та їхніх родин становить 50% знижки на оплату житла та комунальних послуг, включаючи водопостачання, газ, електроенергію та опалення. Для жителів будинків без центрального опалення передбачена аналогічна знижка на тверде або рідке паливо. Про це повідомили в одному з управлінь ПФУ.

Пільги поширюються на ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби, Служби цивільного захисту та Державної служби спецзв'язку та захисту інформації.

Важливо зазначити, що розмір пільги може бути збільшений, якщо ветеран має додаткові пільгові статуси, наприклад, як постраждалий від Чорнобильської катастрофи або згідно із законом про статус ветеранів війни.

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Для оформлення пільг необхідно подати відповідні документи через місцеві відділи обслуговування громадян, ЦНАП, вебпортал ПФУ або застосунок "Дія". Окрім пільг на комунальні послуги, статус ветерана військової служби надає право на різні компенсації, соціальні гарантії та можливість участі в програмах поліпшення житлових умов.

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