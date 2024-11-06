Кто получит 50% скидки на услуги жилищно-коммунальных услуг: ответ ПФУ

По информации Пенсионного фонда Украины, военнослужащие, выходящие на пенсию по выслуге лет, имеют право на льготное оплачение жилищно-коммунальных услуг. ПФУ активно занимается назначением, перерасчетом и выплатой этих льгот ветеранам военной службы.

Базовая льгота для ветеранов силовых ведомств и их семей составляет 50% скидки на оплату жилья и коммунальных услуг, включая водоснабжение, газ, электроэнергию и отопление. Для жителей домов без центрального отопления предусмотрена аналогичная скидка на жесткое или жидкое топливо. Об этом сообщили в одном из управлений ПФУ.

Льготы распространяются на ветеранов военной службы, органов внутренних дел, Национальной полиции, налоговой милиции, Бюро экономической безопасности, государственной пожарной охраны, Государственной уголовно-исполнительной службы, Службы гражданской защиты и Государственной службы спецсвязи и защиты информации.

Важно отметить, что размер льготы может быть увеличен, если ветеран имеет дополнительные льготные статусы, например, как пострадавший от Чернобыльской катастрофы или по закону о статусе ветеранов войны.

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Для оформления льгот необходимо подать соответствующие документы через местные отделы обслуживания граждан, ЦНАП, вебпортал ПФУ или приложение "Действие". Кроме льгот на коммунальные услуги статус ветерана военной службы предоставляет право на различные компенсации, социальные гарантии и возможность участия в программах улучшения жилищных условий.

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