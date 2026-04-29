'Необходима решительная поддержка Украины на фоне глобальной нестабильности' - король Чарльз в Конгрессе

Выступая в Конгрессе США король Великобритании Чарльз III призвал к решительной поддержке Украины на фоне роста глобальной нестабильности. По словам монарха, мир переживает период серьезной неопределенности — от Европы до Ближнего Востока.

Он подчеркнул, что эти вызовы влияют не только на международную безопасность, но и на жизнь миллионов людей в разных странах. Об этом пишет Общественное.

Отдельное внимание Чарльз III уделил войне на Украине. Он заявил, что для защиты Украины и ее мужественного народа необходима твердая решимость союзников. Именно такая позиция, по его убеждению, способна приблизить справедливый и продолжительный мир.

Король также подчеркнул важность стратегического партнерства между Великобританией и Соединенными Штатами. По его словам, формировавшийся веками союз двух государств остается уникальным, а британцы высоко ценят поддержку американского народа.

Он напомнил, что это партнерство является частью более широкого Атлантического союза, основанного на сотрудничестве Европы и Америки. Чарльз III подчеркнул, что сегодня такое единство важнее, чем когда-либо раньше.

Отдельно монарх остановился на вопросах сохранности. Он заявил, что укрепление обороны является ключом к стабильности, а современные угрозы требуют обновления вооруженных сил. В этом контексте он отметил ведущую роль НАТО и напомнил, что Британия объявила о стабильном увеличении оборонных расходов со времен холодной войны.

Чарльз III также упомянул свой опыт службы в Королевском флоте и подчеркнул давние военные традиции королевской семьи. В речи он затронул и недавнюю попытку покушения на президента США Дональда Трампа и американское руководство, заявив, что подобные акты насилия не достигнут своей цели.

В заключение король подчеркнул: только единство союзников способно эффективно противостоять общим угрозам и сохранить международную стабильность.

