До 15 градусов выше нуля: когда ожидать потепления в Украине

В начале мая в Украине ожидается постепенное потепление, однако оно не будет продолжительным и стабильным. Средняя температура воздуха в мае составит +12…+15°C, а в горных районах Карпат и Крыма — +9…+12°C. Это примерно на 1,5 градуса ниже климатической нормы.

Синоптики Укргидрометцентра обнародовали прогноз на май 2026, а также назвали основные климатические особенности месяца. Количество осадков в течение месяца прогнозируется в пределах 35-76 мм. Во Львовской и Ивано-Франковской областях, а также в горных районах Закарпатья и Черновицкой области ожидается больше дождей – от 88 до 138 мм, что соответствует сезонной норме.

По словам синоптика Ивана Семилита, в ночь на 1 и 2 мая температура составит +1…+7°C. В большинстве регионов еще сохранятся заморозки 0…-3°C, однако только на поверхности почвы.

В дневные часы воздух будет постепенно прогреваться: сначала до +7…+13°C, а уже 2 мая температура местами поднимется до +16°C. В то же время, на востоке и северо-востоке страны будет прохладнее. Теплее всего в конце недели прогнозируют в Закарпатье — до +19°C.

В период с 3 по 7 мая синоптики ожидают дальнейшего повышения температуры. Ночью столбики термометров будут показывать +5…+11°C, а днем воздух будет прогреваться до +17…+23°C.

Что касается климатических норм, то средняя температура мая в Украине обычно составляет +13…+17°C, в горах — +7…+12°C. Абсолютный минимум в разные годы достигал от -0,5 до -9,5°C, а максимальные показатели - от +29,5 до +39°C.

Метеорологи также отмечают, что стабильный переход среднесуточной температуры через отметку +15°C, считающийся климатическим началом лета, обычно происходит во второй половине мая, а в Карпатах – в конце месяца или начале июня.

