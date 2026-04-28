В Резерв+ не освещается отсрочка: что делать
Большинство видов отсрочки от мобилизации в Украине можно продолжить онлайн. Однако важно, чтобы обновленная информация появилась в приложении Резерв+, иначе могут возникнуть проблемы при проверке документов.
Об этом сообщает OBOZ. Обычно данные об продолжении отсрочки обновляются автоматически. Если этого не произошло, следует выяснить причину и исправить ситуацию.
Как работает автоматическое продление отсрочки
В 2026 году значительную часть отсрочок можно оформить без личного визита в ТЦК – онлайн или через ЦНАП.
Это стало возможным благодаря электронному обмену данными между реестром военнообязанных "Оберег" и другими государственными базами. В большинстве случаев информация обновляется автоматически.
Кто может воспользоваться таким механизмом
Автоматическое продление доступно для следующих категорий граждан:
- лица с инвалидностью;
- родители троих и более детей, рожденных в одном браке;
- граждане, ухаживающие за женой, мужем или родителями с инвалидностью I или II группы;
- бывшие военнопленные;
- члены семей погибших военнослужащих.
Что делать, если у Резерв+ нет отсрочки
Если продолжение успешно оформлено, в приложении должно появиться соответствующее уведомление. В таком случае не требуется дополнительных заявлений или бумажных документов.
Однако иногда возникают технические сбои или в реестрах содержатся устаревшие данные.
Если сообщение не поступило, необходимо:
- проверить свои данные в государственных реестрах;
- при необходимости обновить информацию;
- обратиться в ЦНАП или соответствующий орган для уточнения данных.
Читайте также: Как проверить наличие штрафа от ТЦК: объяснение юриста
Почему это важно
Если система не подтвердит право на отсрочку по причине отсутствия или ошибки в базах, информация в Резерв+ не обновится автоматически. В случае проверки документов, отсутствие отсрочки в приложении может стать основанием для мобилизации на общих условиях.
Чтобы избежать недоразумений, следует заранее проверить статус в Резерв+ и убедиться, что все персональные данные актуальны. Это поможет избежать излишних рисков и задержек.
Напомним, мы уже писали, какие льготы на коммунальные услуги имеют участники боевых действий.
