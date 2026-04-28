В Резерв+ не освещается отсрочка: что делать

Большинство видов отсрочки от мобилизации в Украине можно продолжить онлайн. Однако важно, чтобы обновленная информация появилась в приложении Резерв+, иначе могут возникнуть проблемы при проверке документов.

Об этом сообщает OBOZ. Обычно данные об продолжении отсрочки обновляются автоматически. Если этого не произошло, следует выяснить причину и исправить ситуацию.

Как работает автоматическое продление отсрочки

В 2026 году значительную часть отсрочок можно оформить без личного визита в ТЦК – онлайн или через ЦНАП.

Это стало возможным благодаря электронному обмену данными между реестром военнообязанных "Оберег" и другими государственными базами. В большинстве случаев информация обновляется автоматически.

Кто может воспользоваться таким механизмом

Автоматическое продление доступно для следующих категорий граждан:

лица с инвалидностью;

родители троих и более детей, рожденных в одном браке;

граждане, ухаживающие за женой, мужем или родителями с инвалидностью I или II группы;

бывшие военнопленные;

члены семей погибших военнослужащих.

Что делать, если у Резерв+ нет отсрочки

Если продолжение успешно оформлено, в приложении должно появиться соответствующее уведомление. В таком случае не требуется дополнительных заявлений или бумажных документов.

Однако иногда возникают технические сбои или в реестрах содержатся устаревшие данные.

Если сообщение не поступило, необходимо:

проверить свои данные в государственных реестрах;

при необходимости обновить информацию;

обратиться в ЦНАП или соответствующий орган для уточнения данных.

Почему это важно

Если система не подтвердит право на отсрочку по причине отсутствия или ошибки в базах, информация в Резерв+ не обновится автоматически. В случае проверки документов, отсутствие отсрочки в приложении может стать основанием для мобилизации на общих условиях.

Чтобы избежать недоразумений, следует заранее проверить статус в Резерв+ и убедиться, что все персональные данные актуальны. Это поможет избежать излишних рисков и задержек.

