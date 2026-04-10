Недорогий та надійний: названо найкращий кросовер 2026 року

Компактні кросовери вже давно залишаються одними з найпопулярніших автомобілів у світі завдяки своїй універсальності та практичності. Сьогодні ринок пропонує широкий вибір моделей, серед яких експерти виділили найкращі варіанти.

Про це повідомляє Autocar. За оцінкою фахівців, найкращим компактним SUV 2026 року став Dacia Duster (в Україні представлений як Renault Duster).

Експерти відзначають, що модель має просторий і функціональний салон, впізнаваний "брутальний" дизайн та хороші можливості їзди по бездоріжжю. Окремою перевагою є доступна ціна, яка вигідно вирізняє автомобіль серед конкурентів.

За словами фахівців, цей кросовер є лідером у своєму сегменті за співвідношенням ціни та якості. В Україні новий Renault Duster коштує приблизно близько 1 млн гривень.

Окрім нього, експерти також виділили інші моделі. Друге місце посів електричний кросовер Skoda Elroq, а третє — Nissan Qashqai.

Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні

ТОП-10 компактних кросоверів за версією експертів:

Dacia Duster

Skoda Elroq

Nissan Qashqai

Volvo XC40

Ford Puma

Kia EV3

Hyundai Tucson

Renault 4

Kia Sportage

Range Rover Evoque

Нагадаємо, ми вже писали, який вживаний кросовер вважається найкращим.

