Хто отримає соцвиплату 6500 гривень у травні
Із травня 2026 року в Україні стартує нова одноразова виплата для дітей з інвалідністю. Родини, які проживають у прифронтових регіонах, зможуть отримати допомогу у розмірі 6500 гривень.
Про це пише "Еспресо". Відповідне рішення уряд ухвалив у квітні. Кошти нараховуватимуть одному із законних представників дитини з інвалідністю підгрупи А. Гроші надходитимуть на той самий банківський рахунок, куди вже перераховуються соціальні виплати.
Допомога передбачена для сімей, які мешкають у таких областях:
- Чернігівській
- Дніпропетровській
- Донецькій
- Харківській
- Херсонській
- Миколаївській
- Одеській
- Сумській
- Запорізькій
Отримувачів визначатимуть автоматично на основі державних реєстрів. Інформацію про нарахування надсилатимуть через застосунок "Дія" або інші доступні канали зв’язку.
Важлива умова: виплату отримають лише ті родини, які не користувалися програмою "Зимова підтримка" у сезоні 2025/2026.
Які ще зміни у соцвиплатах запроваджують з 1 травня
З травня також змінюються правила надання допомоги для внутрішньо переміщених осіб.
Зокрема:
- виплати для дітей ВПО знову призначатимуть незалежно від доходу родини, якщо заяву подати до 1 травня;
- з’явиться можливість повторно звернутися по допомогу після перевищення доходного ліміту;
- після 1 травня виплати нараховуватимуть із місяця подання заяви;
- максимальний строк отримання допомоги продовжать до п’яти періодів.
Крім цього, держава спрощує оформлення соціальної підтримки для сімей із дітьми через ЦНАПи та місцеві громади.
Які програми вже діють у 2026 році
Раніше цього року вже були запроваджені нові види допомоги:
- збільшені виплати при народженні дитини — до 50 тисяч гривень;
- щомісячна підтримка — до 7 тисяч гривень;
- програма "єЯсла" — до 8 тисяч гривень.
