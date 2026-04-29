Кто получит соцвыплату 6500 гривен в мае
С мая 2026 года в Украине стартует новая единовременная выплата для детей с инвалидностью. Семьи, проживающие в прифронтовых регионах, смогут получить пособие в размере 6500 гривен.
Об этом пишет "Эспрессо". Соответствующее решение правительство приняло в апреле. Средства будут начисляться одному из законных представителей ребенка с инвалидностью подгруппы А. Деньги будут поступать на тот же банковский счет, на который уже перечисляются социальные выплаты.
Помощь предусмотрена для семей, проживающих в следующих областях:
- Черниговский
- Днепропетровской
- Донецкой
- Харьковской
- Херсонской
- Николаевской
- Одесский
- Сумской
- Запорожский
Получателей будут определять автоматически на основе государственных реестров. Информация о начислениях будет отправлена через приложение "Действие" или другие доступные каналы связи.
Важное условие: выплату получат только семьи, которые не пользовались программой "Зимняя поддержка" в сезоне 2025/2026.
Какие еще изменения в соцвыплатах вводятся с 1 мая
С мая также изменяются правила оказания помощи внутренне перемещенным лицам.
В частности:
- выплаты для детей ВПЛ будут вновь назначаться независимо от дохода семьи, если заявление подать до 1 мая;
- появится возможность повторно обратиться за помощью после превышения доходного лимита;
- после 1 мая выплаты будут начисляться с месяца подачи заявления;
- максимальный срок получения пособия продлят до пяти периодов.
Кроме того, государство упрощает оформление социальной поддержки для семей с детьми через ЦНАПы и местные общины.
Читайте также: Какова будет пенсия при стаже в 40-45 лет: объяснение ПФУ
Какие программы уже действуют в 2026 году
Ранее в этом году уже были введены новые виды помощи:
- увеличены выплаты при рождении ребенка - до 50 тысяч гривен;
- ежемесячная поддержка - до 7 тысяч гривен;
- программа "Если" — до 8 тысяч гривен.
Напомним, мы уже писали, кому нужно будет подать заявление на повышение выплат.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!