Доплати у розмірі 800 гривень: хто з пенсіонерів має на них право

Українське законодавство передбачає для пенсіонерів додаткові щомісячні виплати за наявність тривалого трудового стажу. Розмір таких надбавок залежить від кількості "зайвих" років роботи і в окремих випадках може сягати майже 800 гривень.

Про це повыдомляє ПФУ. Додаткові нарахування передбачені для громадян, які мають страховий стаж понад мінімально необхідний для виходу на пенсію. Саме ці "надлишкові" роки і формують надбавку — чим їх більше, тим вищою буде сума доплати.

У 2026 році мінімальні вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію становлять:

33 роки — для виходу у 60 років

23 роки — для виходу у 63 роки

15 років — для виходу у 65 років

Усе, що перевищує ці показники, вважається додатковим стажем і підлягає доплаті.

Також враховується дата призначення пенсії. Якщо вона оформлена до жовтня 2011 року, "зайвим" стажем вважається:

понад 25 років — для чоловіків

понад 20 років — для жінок

Як розраховується доплата

За кожен додатковий рік страхового стажу пенсія збільшується приблизно на 1%. Водночас існує обмеження: надбавка не може перевищувати 1% від прожиткового мінімуму, встановленого на відповідний рік.

У 2026 році прожитковий мінімум становить 2595 грн. Відповідно, за один "зайвий" рік стажу пенсіонеру нараховується близько 25,95 грн доплати.

Наприклад, якщо людина має близько 30 років стажу понад норму, щомісячна надбавка може становити приблизно 800 гривень. Якщо пенсіонер продовжує працювати, перерахунок із повним урахуванням стажу проводиться лише після звільнення. Водночас право на доплати за додаткові роки стажу зберігається і поступово може збільшуватися.

Дізнатися, чи має людина право на надбавку за стаж, можна в особистому кабінеті на сайті Пенсійного фонду України.

