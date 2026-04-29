Очікується магнітна буря силою у 5 балів: прогноз на 29 квітня

Рівень магнітних бур визначають за К-індексом — шкалою від 2 до 9. Чим вищий показник, тим сильнішими можуть бути геомагнітні збурення та їхній вплив на самопочуття людей і роботу техніки.

Цю інформацію опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США. У середу, 29 квітня, очікується новий сплеск сонячної активності. За попередніми даними, Землю знову накриє магнітна буря з К-індексом 5. Повторне збурення може сильніше позначитися на самопочутті тих, хто чутливо реагує на зміни погоди та магнітного поля.

У дні підвищеної геомагнітної активності фахівці радять дотримуватися помірного режиму дня, контролювати артеріальний тиск, зменшити споживання кави та алкоголю, а також приділити більше уваги сну й прогулянкам на свіжому повітрі.

Водночас варто пам’ятати, що прогноз може змінюватися, адже дані оновлюються кожні три години. Найточнішими вважаються прогнози на найближчу добу, тоді як довші оцінки залишаються попередніми.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!