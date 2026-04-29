Ожидается магнитная буря силой в 5 баллов: прогноз на 29 апреля

Уровень магнитных бурь определяют по К-индексу - шкале от 2 до 9. Чем выше показатель, тем сильнее могут быть геомагнитные возмущения и их влияние на самочувствие людей и работу техники.

Данную информациюопубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США. В среду, 29 апреля, ожидается новый всплеск солнечной активности. По предварительным данным, Землю снова накроет магнитная буря с К-индексом 5. Повторное возмущение может сильнее сказаться на самочувствии тех, кто реагирует на изменения погоды и магнитного поля.

В дни повышенной геомагнитной активности специалисты советуют соблюдать умеренный режим дня, контролировать артериальное давление, уменьшить потребление кофе и алкоголя, а также уделить больше внимания сну и прогулкам на свежем воздухе.

В то же время, стоит помнить, что прогноз может изменяться, ведь данные обновляются каждые три часа. Самыми точными считаются прогнозы на ближайшие сутки, тогда как более длинные оценки остаются предварительными.

