В Украине подешевела популярная ягода: сколько стоит

В Украине стартовал сезон продаж клубники, и цены на популярную ягоду заметно снизились. По сравнению со средними показателями марта стоимость упала примерно на 41%.

Об этом свидетельствуют данные портала Минфин. На 27 апреля килограмм клубники в украинских супермаркетах в среднем стоит 271,40 грн. Для сравнения, в марте цена достигала 460,65 грн/кг.

Таким образом, за месяц ягода подешевела почти на 190 гривен за килограмм.

Нынешняя стоимость клубники также ниже, чем в этот же период в прошлом году. В апреле 2025 года средняя цена составляла около 299 грн/кг, тогда как среднемесячный показатель за апрель 2026 держится на уровне 276,49 грн/кг.

По словам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопки, в этом сезоне клубника в Украине может стоить дешевле, чем в прошлом. В начале сезона рынок остается стабильным: дефицита продукции нет, ажиотажного спроса тоже не наблюдается.

По предварительным оценкам, средняя цена клубники в этом году может быть на 7–10% ниже, чем в прошлом сезоне.

