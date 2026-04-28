Сколько кофе нужно сыпать на одну чашку: названа идеальная пропорция

Чтобы утренний кофе был вкусным, сбалансированным и без лишней горечи или кислоты, важно правильно рассчитать соотношение кофе и воды. Эксперты советуют ориентироваться на так называемое правило "золотой пропорции".

Идеальная пропорция кофе и воды

Оптимальное соотношение составляет от 15 до 20 частей воды на 1 часть молотого кофе. Речь идет именно о весе ингредиентов, а не об объеме.

Наиболее универсальным считается вариант 16:1. Такая формула подходит большинству людей и хорошо сохраняет вкус даже с добавлением молока или сахара.

Другие варианты:

18:1 — для более мягкого и более легкого кофе;

— для более мягкого и более легкого кофе; 15:1 – для более крепкого и насыщенного вкуса.

Что еще влияет на вкус напитка

Помол зерен

Правильно подобранный помол имеет большое значение:

для капельной кофеварки – средний;

для френч-пресса – грубый, похожий на морскую соль;

для пуровера – немного мельче.

Температура воды

Лучше всего заваривать кофе водой температурой 90–95°C. Кипяток может сделать вкус резким и испортить аромат.

Перемешивание

При заваривании напиток лучше раскрывает вкусовые нотки, если его слегка перемешать. Особенно это важно при использовании френч-пресса или пуровера.

Как приготовить вкусный кофе дома

Следуя этим простым правилам, можно легко получить ароматный и вкусный кофе дома без дорогостоящего оборудования и сложных рецептов. Главное – качественные зерна, правильная пропорция и немного внимания к деталям.

