Сколько кофе нужно сыпать на одну чашку: названа идеальная пропорция
Чтобы утренний кофе был вкусным, сбалансированным и без лишней горечи или кислоты, важно правильно рассчитать соотношение кофе и воды. Эксперты советуют ориентироваться на так называемое правило "золотой пропорции".
Об этом пишет cnet.
Идеальная пропорция кофе и воды
Оптимальное соотношение составляет от 15 до 20 частей воды на 1 часть молотого кофе. Речь идет именно о весе ингредиентов, а не об объеме.
Наиболее универсальным считается вариант 16:1. Такая формула подходит большинству людей и хорошо сохраняет вкус даже с добавлением молока или сахара.
Другие варианты:
- 18:1 — для более мягкого и более легкого кофе;
- 15:1 – для более крепкого и насыщенного вкуса.
Что еще влияет на вкус напитка
Помол зерен
Правильно подобранный помол имеет большое значение:
- для капельной кофеварки – средний;
- для френч-пресса – грубый, похожий на морскую соль;
- для пуровера – немного мельче.
Температура воды
Лучше всего заваривать кофе водой температурой 90–95°C. Кипяток может сделать вкус резким и испортить аромат.
Перемешивание
При заваривании напиток лучше раскрывает вкусовые нотки, если его слегка перемешать. Особенно это важно при использовании френч-пресса или пуровера.
Как приготовить вкусный кофе дома
Следуя этим простым правилам, можно легко получить ароматный и вкусный кофе дома без дорогостоящего оборудования и сложных рецептов. Главное – качественные зерна, правильная пропорция и немного внимания к деталям.
