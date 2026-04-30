Очікується магнітна буря 4 рівня: прогноз не 30 квітня

Рівень геомагнітної активності визначають за шкалою від 0 до 9 за допомогою планетарного К-індексу. Показники від 5 і вище свідчать про сильну магнітну бурю.

У четвер, 30 квітня, активність Сонця посилиться. Прогнозований К-індекс — 4, що належить до жовтого рівня. Це означає помірні магнітні збурення, які можуть відчути метеочутливі люди. Про це повыдомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Прогнози магнітних бур можуть змінюватися, адже фахівці оновлюють дані кожні три години. Тому варто стежити за актуальною інформацією щодня.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря виникає через спалахи та вибухи на Сонці, під час яких у космос викидається велика кількість заряджених частинок — протонів та електронів. Коли вони досягають магнітного поля Землі, починаються геомагнітні збурення.

Слабкими вважаються бурі з К-індексом від 1 до 4 — зазвичай вони проходять майже непомітно. Якщо показник сягає 5 і більше, це вже сильна буря, яка може впливати як на самопочуття людей, так і на роботу техніки та зв’язку.

Під час бур із К-індексом 7–8 у деяких регіонах можна спостерігати полярне сяйво.

Як магнітні бурі впливають на людей

Через зміни атмосферного тиску деякі люди можуть відчувати:

головний біль;

втому;

сонливість;

дратівливість;

стрес;

перепади настрою.

Спеціального лікування від впливу магнітних бур немає, однак неприємні симптоми можна полегшити звичними засобами та правильним режимом дня.

Як підтримати організм у такі дні

Дотримуватися режиму сну та відпочинку.

Харчуватися легкою та корисною їжею.

Менше вживати кави, алкоголю, жирного та солоного.

Пити більше води й трав’яних чаїв.

Частіше бувати на свіжому повітрі.

Уникати перевтоми та стресів.

Робити легкі фізичні вправи.

Людям із хронічними захворюваннями варто мати під рукою необхідні ліки.

Зранку допоможе контрастний душ, а ввечері — тепла ванна для розслаблення.

