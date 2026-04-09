Что делать забронированному, если вызвали в ТЦК: объяснение юриста

Наличие бронирования или отсрочки от мобилизации не означает, что человек не может быть вызван в территориальный центр комплектования (ТЦК). Несмотря на основания, гражданин все равно остается военнообязанным и должен выполнять соответствующие обязанности учета.

Как пояснила адвокат Елена Воронкова, бронирование или отсрочка не отменяют сам статус военнообязанного. Они дают право не подлежать мобилизации, но не освобождают от других процедур.

Важно различать отсрочку и исключение по военному учету. Если лицо полностью исключено из учета, оно фактически перестает быть военнообязанным. Отсрочка или бронирование — это лишь временные основания, не позволяющие призвать человека на службу.

В каких случаях могут вызвать ТЦК

Даже при наличии бронирования вызов возможен. Чаще всего это связано с:

уточнением военно-учетных данных;

прохождением военно-врачебной комиссии (ВЛК);

выполнением других формальных процедур.

То есть обязанность появляться за повесткой сохраняется.

Читайте также: Льготы на газ для участников боевых действий: как оформить

Как это происходит на практике

В больших городах для таких категорий граждан могут действовать отдельные подразделения ТЦК. Там обслуживают людей с бронированием или отсрочкой, что позволяет ускорить процесс.

По словам юристки, обычно взаимодействие в таких отделениях происходит корректно и внутри закона. В то же время, есть определенные организационные нюансы: например, электронная очередь работает не всегда, поэтому прием часто происходит в порядке живой очереди.

Напомним, мы уже писали, какие льготы на коммуналку имеют участники боевых действий.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях – подписывайтесь на наш Telegram-канал!