Выход на пенсию: какие годы выгоднее всего учитывать

У украинцев есть возможность самостоятельно повлиять на размер своей будущей пенсии. Нужно грамотно выбрать периоды с высоким заработком для расчета.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) при начислении пенсии автоматически использует данные о зарплате, начиная с 1 июля 2000 года, они уже содержатся в электронных реестрах. Однако для многих граждан выгоднее включить в расчет и более ранние периоды работы. Об этом сообщает ПФУ.

По закону до 1 июля 2000 года человек может самостоятельно выбрать любые 60 календарных месяцев (5 лет) страхового стажа с высоким уровнем заработной платы. После этой даты выбора нет – учитываются все имеющиеся данные персонифицированного учета.

Именно поэтому специалисты рекомендуют заранее проанализировать свой трудовой путь и при необходимости предоставить в Пенсионный фонд справки о зарплате за выбранные годы до 2000-го. Это может существенно повысить коэффициент заработка и соответственно размер пенсии.

Кому это особенно важно сделать?

Тем, кто до 2000 года имел высокие официальные зарплаты;

Людям, у которых после 2000 года заработок был относительно низким;

Пенсионерам, которые планируют переход с пенсии по выслуге лет на пенсию по возрасту.

Важные даты в 2026 году

В апреле 2026 года Пенсионный фонд произведет очередной перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. По данным ПФУ, повышение коснется около 650 тысяч человек – это каждый четвертый работающий пенсионер. Вышедшим на пенсию позже следующий автоматический пересчет состоится в апреле 2027 года.

Также стоит помнить: если у вас есть медицинское заключение о нуждаемости, некоторые категории пенсионеров могут получить дополнительную доплату к пенсии в размере 1038 гривен.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!