Какие б/у автомобили самые популярные в Украине: названы топ моделей

В марте украинский автопарк пополнился 18,3 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Это на 7% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщает УкрАвтопром. Наибольшую долю среди импортируемых автомобилей традиционно заняли бензиновые модели — их доля достигла 58%, что значительно больше по сравнению с 45% в прошлом году.

Дизельные автомобили заняли второе место с показателем 21% (против 23% в марте прошлого года). Доля электромобилей заметно сократилась - до 9% с 23% раньше. В то же время гибриды нарастили присутствие до 8% (5% в прошлом году), а автомобили с газобаллонным оборудованием сохранили стабильную долю на уровне 4%.

Читайте также: Спрос бьет рекорды: топ самых популярных электрокаров в Украине

Средний возраст подержанных автомобилей, получивших в марте украинскую регистрацию, составлял около 10 лет. Самой популярной моделью среди импорта снова стал Volkswagen Golf. Вторую и третью позиции также заняли представители немецкого автопрома Volkswagen Tiguan и Audi Q5 соответственно.

В десятку самых популярных импортированных моделей в марте также вошли: Nissan Rogue, Škoda Octavia, Renault Megane, Ford Escape, Volkswagen Passat, Mazda CX-5 и Nissan Qashqai.

Напомним, мы уже писали, какой подержанный кроссовер считается лучшим.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !