Всего один овощ – и яркие яйца к Пасхе готовы: как сделать красивые пасхальные яйца дома

Окраска яиц – одна из древнейших пасхальных традиций. Такие яйца называют пасхальными яйцами, и они символизируют возрождение, свет и новую жизнь.

Особое значение для верующих имеют красные и бордовые оттенки, ведь они ассоциируются с кровью Иисуса Христа, пролитой за человечество. В то же время эти цвета олицетворяют любовь, радость и жизненную силу.

В народной традиции для создания насыщенных природных оттенков часто используются натуральные красители. Один из самых популярных вариантов – свекла, которая позволяет получить разные цвета: от нежно-розового до глубокого бордового. Интенсивность оттенка зависит от времени, в течение которого яйца находятся в красителе. Лучше всего для окрашивания подходят яйца с белой скорлупой, ведь они лучше впитывают цвет.

Существует несколько способов окрашивания с помощью свеклы. Один из самых простых – использование свежего сока: предварительно сваренные яйца погружают в него и оставляют на несколько часов или даже на ночь, чтобы цвет стал более насыщенным.

Еще один вариант – приготовление отвара из тертой свеклы. Для этого корнеплод очищают, натирают и заливают водой, добавляя немного уксуса. Смесь кипятят, охлаждают, после чего опускают в нее вареные яйца. Чем дольше они находятся в отваре, тем глубже будет оттенок.

Также можно варить яйца вместе со свеклой – в таком случае они приобретают нежный розовый или светло-красный цвет. Другой способ предполагает отдельное приготовление свекловичного отвара с добавлением уксуса, после чего в него погружают уже сваренные яйца на несколько часов.

Чтобы получить красивый и равномерный цвет, следует придерживаться нескольких советов. Перед покраской яйца нужно тщательно вымыть, желательно с использованием соды, а также обезжирить их поверхность. Кроме того, лучше заранее достать яйца из холодильника и добавить в воду немного соли во время варки – это поможет избежать трещин.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!