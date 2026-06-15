Какая категория учителей может оформить пенсию досрочно

Часть работников образования и дальше может воспользоваться правом на досрочный уход на пенсию за выслугу лет, однако для этого необходимо соблюсти ряд условий. Речь идет о том, что учителя и другие работники образовательной сферы могут оформить пенсию за выслугу лет вне зависимости от возраста, но только при наличии специального стажа, который должен быть накоплен состоянием на определенные законом даты.

В частности, для этого требовалось иметь не менее 25 лет стажа по состоянию на 1 апреля 2015 года, не менее 25 лет и 6 месяцев по состоянию на 31 декабря 2015 года, или не менее 26 лет и 6 месяцев по состоянию на 11 октября 2017 года. Об этом сообщает ПФУ.

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Пенсионное законодательство в этой сфере регулируется двумя основными актами: Законом Украины "О пенсионном обеспечении", определяющим право на пенсию за выслугу лет, и Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", устанавливающим порядок исчисления пенсионных выплат.

Важно, что в специальный стаж причисляется не любая педагогическая деятельность, а только работа на должностях и в учреждениях, включенных в специальный перечень, утвержденный постановлением Кабинета Министров №909 от 4 ноября 1993 года. При этом при проверке права на пенсию учитывается как соответствие должности, так и принадлежность самого учреждения к этому перечню. В определенных случаях в стаж также могут относиться периоды работы в сфере здравоохранения или социальной защиты, если они дают право на пенсию за выслугу лет, а форма собственности учреждения не имеет значения.

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Отдельно отмечается, что в специальный стаж включается только основное место работы, подтвержденное записями в трудовой книжке, тогда как работа по совместительству не учитывается. Размер пенсии за выслугу лет определяется по тем же принципам, что и пенсия по возрасту. При расчете принимают во внимание продолжительность страхового стажа, размер заработной платы, с которой уплачивались взносы, а также среднюю заработную плату по стране за три года, предшествующие обращению за назначением пенсии.

В то же время такая пенсия назначается со дня обращения, но только при условии, что человек на момент оформления уволился с должности, дающей право на его получение. Если же после назначения выплат лицо снова возвращается к работе по специальности, выплата пенсии приостанавливается и возобновляется только после увольнения. Работа в других должностях при этом не влияет на право получать пенсию.

Отдельно предусмотрена и дополнительная возможность для педагогов: если человек не оформил пенсию за выслугу лет досрочно и дождался пенсионного возраста, он может получить единовременную выплату в размере десяти месячных пенсий. Для этого необходимо, чтобы на момент назначения пенсии по возрасту она работала в государственном или коммунальном учреждении в должности, дающей право на такую пенсию.

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