Мінікрашанки на Великдень для малечі: як правильно пофарбувати перепелині яйця

Перепелині яйця дуже корисні, особливо для дітей. Одне яйце містить ненасичені жирні кислоти, калій, фосфор, залізо, вітаміни А, Д та тирозин. А ще вони вважаються гіпоалергенними.

На Великдень окрім звичайних крашанок з курячих яєць можна приготувати й перепелині яйця. Особливо вони потішать дітлахів.

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Скільки і як варити перепелині яйця

Час приготування яєць з рідким жовтком – всього хвилина-дві у киплячій воді. Круто ці яєчка треба варити 4-5 хвилин. До речі, для варіння перепелиних яєць в мікрохвильовій печі круто, потрібні 3 хвилини.

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Перед тим як варити перепелині яйця, їх треба поступово нагріти до кімнатної температури. Каструля має бути з товстим дном та товстими стінками. Налийте холодну воду та обережно викладіть у неї яйця, щоб вони повністю "потонули" у рідині. Рівень рідини має бути на 2-3 см вище за верх яєць. Додайте у воду 0,5 ч. л. солі. Поставте каструлю із яйцями на середній вогонь і доведіть до кипіння. Зменште вогонь до малого й варіть 5 хвилин. Після закінчення варіння покладіть яйця в миску з холодною водою на 5-10 хвилин для остигання.

Фарбувати яйця перепела можна так само як курячі. Однак, вони мають на шкаралупі природні візерунки – крапки та плями. Щоб їх позбутися, потрібно вже відварені яйця опустити в оцтовий розчин (з розрахунку 1:1). Вже за 20 хвилин вони стануть білими. Після цього їх можна фарбувати у будь-який колір.

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