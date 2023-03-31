Мини-крашенки на Пасху для малышей: как правильно покрасить перепелиные яйца

Перепелиные яйца очень полезны, особенно для детей. Одно яйцо содержит ненасыщенные жирные кислоты, калий, фосфор, железо, витамины А, Д и тирозин. А еще они считаются гипоаллергенными.

На Пасху кроме обычных пасхальных крашенок из куриных яиц можно приготовить и перепелиные яйца. Особенно они порадуют детей.

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Сколько и как варить перепелиные яйца

Время приготовления яиц с жидким желтком – всего минута-две в кипящей воде. Круто эти яички нужно варить 4-5 минут. Кстати, для варки перепелиных яиц в микроволновке круто, нужны 3 минуты.

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Перед тем как варить перепелиные яйца, их следует постепенно нагреть до комнатной температуры. Кастрюля должна быть с толстым дном и толстыми стенками. Налейте холодную воду и осторожно выложите в нее яйца, чтобы они полностью утонули в жидкости. Уровень жидкости должен быть на 2-3 см выше верха яиц. Добавьте в воду 0,5 ч. л. соли. Поставьте кастрюлю с яйцами на средний огонь и доведите до кипения. Убавьте огонь до малого и варите 5 минут. После окончания варки положите яйца в миску с холодной водой на 5-10 минут для остывания.

Красить яйца перепела можно так же, как куриные. Однако они имеют на скорлупе естественные узоры – точки и пятна. Чтобы от них избавиться, нужно уже отваренные яйца опустить в уксусный раствор (из расчета 1:1). Уже через 20 минут они станут белыми. После этого их можно окрашивать в любой цвет.

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