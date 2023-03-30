Оригинальные салаты на Пасху: простые рецепты вкусных блюд без майонеза

Между пасок, пирожков и пасхальных яиц на Пасху нужно готовить мясные блюда, ведь на этот большой праздник заканчивается Великий пост, который длился 40 дней. Кроме того, разнообразить праздничный стол стоит и салатами, тем более что на рынках и в магазинах уже продают свежую зелень и ранние овощи.

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Обычно на Пасху принято готовить свекольные салаты. Предлагаем вашему вниманию рецепт готовящегося с черносливом блюда.

Салат со свеклой и черносливом:

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Купите заранее следующие продукты:

Картофель – 2 шт.

Свекла – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Чернослив – 100 г.

Чеснок – 2 зубчика.

Зеленый лук – 2 пера.

Грецкие орехи – 20 граммов.

Заправить этот салат можно майонезом или маслом – по вкусу.

Как готовить:

Отварите овощи, почистите и натрите на крупной терке.

Чернослив промойте и измельчите.

Подсушите очищенные орехи на сухой сковороде и измельчите. Смешайте подготовленные ингредиенты в глубокой миске, выжмите чеснок и добавьте масло или майонез, хорошо перемешайте, выложите в праздничное блюдо и посыпьте сверху измельченными перьями зеленого лука.

Салат из пекинской капусты с черри и зеленью:

Продукты:

Капуста пекинская – 300 г

Помидор черри – 8 шт.

Зелень (руккола, шпинат или листья салата) – 200 граммов

Кунжут – чана кровати

Гранатовый соус (не сладкий) – 50 мл.

Как готовить:

Вымойте и обсушите капусту и зелень. Нашинкуйте ее мелко и высыпьте в глубокий сосуд. Черри помойте и перережьте на четверти, добавьте в капусту. Сверху присыпьте кунжутом и полейте гранатовым соусом.

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Салат из крапивы, капусты и огурцов

Какие продукты нужны:

Молодая капуста – 1 шт.

Крапива – 100 г

Огурцы – 2 штуки

Петрушка и укроп – по две веточки

Соль – щепотка

Сметана – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Вымойте зелень, огурцы и капусту, просушите.

Капусту нашинкуйте, посолите, добавьте в нее измельченные петрушку и укроп. Хорошо разомните ее в миске, чтобы капуста пустила сок. Отставьте миску с капустой на потом.

Огурцы порежьте мелко. Из крапивы отделите листья и порежьте.

Возьмите миску с капустой и вылейте пустой сок. Добавьте к ней огурцы и крапиву. Заправьте сметаной и подавайте на стол.

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Салат из черемши

Черемша – 200 граммов.

Яйца – 4 шт.

Свежий огурец – 2 шт.

Редис – 6 штук.

Майонез – 2 ст. л.

Как готовить:

Яйца отварите вкрутую, очистите и натрите на крупной терке.

К яйцам добавьте нарезанные кубиками огурцы и кружочки редиса.

Черемшу помойте, обсушите и порежьте, добавьте в салат. Заправьте майонезом и можно есть.

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Предлагаем узнать способ, как сварить яйца на Пасху в вине.

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