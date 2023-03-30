Оригинальные салаты на Пасху: простые рецепты вкусных блюд без майонеза
Между пасок, пирожков и пасхальных яиц на Пасху нужно готовить мясные блюда, ведь на этот большой праздник заканчивается Великий пост, который длился 40 дней. Кроме того, разнообразить праздничный стол стоит и салатами, тем более что на рынках и в магазинах уже продают свежую зелень и ранние овощи.
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Обычно на Пасху принято готовить свекольные салаты. Предлагаем вашему вниманию рецепт готовящегося с черносливом блюда.
Салат со свеклой и черносливом:
Купите заранее следующие продукты:
- Картофель – 2 шт.
- Свекла – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Чернослив – 100 г.
- Чеснок – 2 зубчика.
- Зеленый лук – 2 пера.
- Грецкие орехи – 20 граммов.
Заправить этот салат можно майонезом или маслом – по вкусу.
Как готовить:
Отварите овощи, почистите и натрите на крупной терке.
Чернослив промойте и измельчите.
Подсушите очищенные орехи на сухой сковороде и измельчите. Смешайте подготовленные ингредиенты в глубокой миске, выжмите чеснок и добавьте масло или майонез, хорошо перемешайте, выложите в праздничное блюдо и посыпьте сверху измельченными перьями зеленого лука.
Салат из пекинской капусты с черри и зеленью:
Продукты:
- Капуста пекинская – 300 г
- Помидор черри – 8 шт.
- Зелень (руккола, шпинат или листья салата) – 200 граммов
- Кунжут – чана кровати
- Гранатовый соус (не сладкий) – 50 мл.
Как готовить:
Вымойте и обсушите капусту и зелень. Нашинкуйте ее мелко и высыпьте в глубокий сосуд. Черри помойте и перережьте на четверти, добавьте в капусту. Сверху присыпьте кунжутом и полейте гранатовым соусом.
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Салат из крапивы, капусты и огурцов
Какие продукты нужны:
- Молодая капуста – 1 шт.
- Крапива – 100 г
- Огурцы – 2 штуки
- Петрушка и укроп – по две веточки
- Соль – щепотка
- Сметана – 4 ст.л.
Процесс приготовления:
Вымойте зелень, огурцы и капусту, просушите.
Капусту нашинкуйте, посолите, добавьте в нее измельченные петрушку и укроп. Хорошо разомните ее в миске, чтобы капуста пустила сок. Отставьте миску с капустой на потом.
Огурцы порежьте мелко. Из крапивы отделите листья и порежьте.
Возьмите миску с капустой и вылейте пустой сок. Добавьте к ней огурцы и крапиву. Заправьте сметаной и подавайте на стол.
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Салат из черемши
- Черемша – 200 граммов.
- Яйца – 4 шт.
- Свежий огурец – 2 шт.
- Редис – 6 штук.
- Майонез – 2 ст. л.
Как готовить:
Яйца отварите вкрутую, очистите и натрите на крупной терке.
К яйцам добавьте нарезанные кубиками огурцы и кружочки редиса.
Черемшу помойте, обсушите и порежьте, добавьте в салат. Заправьте майонезом и можно есть.
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