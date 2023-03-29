Как запечь аппетитную буженину в духовке: пасхальный рецепт

Скоро в Украине христиане будут праздновать один из самых больших праздников – Пасху. Традиционно на праздничном столе должны быть пасхи и крашеные яйца.

Впрочем, еще одним традиционным угощением в этот день является запеченная буженина. UAportal подготовил рецепт сочной и вкусной буженины, которая понравится всем гостям за праздничным столом.

Для приготовления буженины на Пасху понадобятся:

окорок свиной – 1 кг;

чеснок – 10 зубчиков;

горчица – 3 ч. л;

розмарин сухой – 1 ч. л;

паприка – 0,5 ч. л;

специи сухие – 0,5 ч. л;

перец черный молотый – 0,5 ч. л.

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Чтобы приготовить блюдо, сначала нужно смешать в большой миске все специи. Чеснок необходимо почистить и порезать, а свинину промыть под проточной водой и убрать лишнюю влагу бумажными полотенцами.

Затем на надкостнице нужно сделать глубокие проколы и вставить в них порезанный чеснок. Поверхность мяса следует обильно натереть смесью специй, после чего буженину заворачивают в пленку и оставляют в миске в холодильнике на 5-8 часов.

Замаринованное мясо нужно завернуть в фольгу и выложить на противень. Важно ставить противень в холодную духовку, а затем включать ее на температуру 180 градусов по Цельсию.

Буженина должна выпекаться в течение полутора часов. После этого духовку нужно выключить и оставить в ней мясо еще на 2 часа.

Напомним, ранее стало известно, когда в Украине будут отмечать Пасху-2023 и будут ли на праздник дополнительные выходные.

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