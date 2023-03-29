Як запекти апетитну буженину в духовці: великодній рецепт
Скоро в Україні християни святкуватимуть одне з найбільших свят – Великдень. Традиційно на святковому столі мають бути пасхи та фарбовані яйця.
Втім, ще одним традиційним частуванням у цей день є запечена буженина. UAportal підготував рецепт соковитою та смачної буженини, яка сподобається всім гостям за святковим столом.
Для приготування буженини на Великдень знадобляться:
- окіст свинячий – 1 кг;
- часник – 10 зубчиків;
- гірчиця – 3 ч. л;
- розмарин сухий – 1 ч. л;
- паприка – 0,5 ч. л;
- спеції сухі – 0,5 ч. л;
- перець чорний мелений – 0,5 ч. л.
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Щоб приготувати страву спочатку треба змішати у великій мисці всі спеції. Часник необхідно почистити та порізати, а свинину промити під проточною водою та прибрати зайву вологу паперовими рушниками.
Потім на окісті потрібно зробити глибокі проколи і вставити в них порізаний часник. Поверхню м'яса варто рясно натерти сумішшю спецій, після чого буженину загортають у плівку та залишають у мисці в холодильнику на 5-8 годин.
Замариноване м'ясо треба загорнути у фольгу та викласти на деко. Важливо ставити деко в холодну духовку, а потім вмикати її на температуру 180 градусів за Цельсієм.
Буженина має випікатися впродовж півтори години. Після цього духовку треба вимкнути та залишити у ній м'ясо ще на 2 години.
Нагадаємо, раніше стало відомо, коли в Україні відзначатимуть Великдень-2023 та чи будуть на свято додаткові вихідні.
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