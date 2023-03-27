Весенние салаты с редиской: лучшие рецепты витаминных блюд

Весна – время свежих овощей, которые следует включать в свой рацион ежедневно, чтобы насытить организм витаминами и клетчаткой Особенно популярным овощем является редис, который первым появляется на рынках и в магазинах.

Существует множество рецептов салатов с этим полезным овощем. Мы же предлагаем вам приготовить те, которые будут наиболее полезны.

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Самый простой рецепт витаминного салата – это блюдо с редисом и зеленым луком. Издание SHUBA советует использовать для этого рецепта беби-шпинат и молодую рукколу, а еще можно для большей пользы и насыщенности вкуса добавить красную фасоль или нут.

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Продуктов для этого рецепта используйте по своему усмотрению. Вам нужны: руккола, шпинат, редис, зеленый лук, огурцы, семена льна, или чиа или тыквенные семена. Этот салат можно заправить либо маслом, либо сметаной – по вашему вкусу.

Как готовить:

Промойте и обсушите зелень, порежьте или нарвите в глубокую миску. Зеленый лук лучше нарезать мелко. Также промойте овощи, обсушите их и удалите хвостики. Нарежьте их и добавьте в зелень. Заправьте салат, чем пожелаете и сверху насыпьте семена.

Салат из редиса, огурцов и феты

Продукты:

Свежие огурцы – 2 штуки.

Редис – 7 штук.

Фета – 100 граммов.

Кунжут – 2 ч.л.

Оливковое масло – 1 ст. л.

Приготовление:

Сыр нарежьте и добавьте к нему промытые и просушенные овощи, которые нарежьте кружками. Заправьте растительным маслом и присыпьте кунжутом.

Салат с редиской, брокколи и киноа

Возьмите 80 граммов киноа, 200 граммов брокколи, 6 штук редиса и 100 граммов консервированной кукурузы. Для заправки можно использовать сок лимона, мед или дижонскую горчицу. А еще – соевый соус.

Промойте киноа и отварите зерна в 100 мл воды в течение 15 минут. Накройте крышкой, чтобы они настоялись.

Брокколи разберите на соцветия и покрошите. К капусте добавьте вымытую и порезанную редиску. А сверху высыпьте остывшее отварное киноа. Откройте кукурузу, сцедите жидкость и высыпьте в салат. Заправьте чем-нибудь, что вам нравится и смакуйте.

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